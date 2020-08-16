هذا ما أوصى به جراد بخصوص امتحاني الباك والبيام والدخول المدرسي والجامعي المقبل

ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، مجلسا وزاريا مشتركا لدراسة الدخول المدرسي والجامعي والتكوين المهني، والتحضيرات الخاصة بامتحاني البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط.

وحسب بيان الوزارة الأولى، فقد اوصى المجلس الوزاري باشراك مختلف المتدخلين على المستويين المركزي والمحلي، والمشاركة المباشرة للمجتمع المدني والحركة الجمعوية وخصوصا الممثليات الطلابية وجمعيات أولياء التلاميذ والشركاء الاجتماعيين، لضمان الظروف المثلى لنجاح الدخول الدراسي 2021/2022، وسير الامتحانات.

وقد استمع المجلس إلى عروض قدمها على التوالي كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وزير التربية الوطنية، وزير التكوين والتعليم المهنيين، حول التحضيرات الخاصة بالدخول المقبل 2020/2021.

كما استمع الى عرض قدمه وزير التربية الوطنية حول التحضيرات الخاصة بامتحاني البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط.

وسجل المجلس التقدم المعتبرجدا للترتيبات المتخدة من اجل توفير الظروف الامثل للدخول المدرسي والجامعي وفي قطاع التكوين المهني، وكذا التدابير المحددة بعنوان النظام الوطني لتنظيم امتحاني البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط بمختلف جوانبها.

واستعرض المجلس مختلف البروتوكولات الصحية المعتمدة من قبل السلطة الصحية المختصة والتي تشمل مجمل التدابير المتخدة في اطار الوقاية من انتشار وباء كوفيد 19.