هذا ما إتفقا عليه.. وزيرة الثقافة تستقبل السفير الإيراني

إستقبلت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي اليوم الأح، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالجزائر محمد رضا بابائي، الذي أدى لها زيارة عمل.

وحسب بيان للوزارة، أكد الطرفان على ضرورة تفعيل اتفاقيات الشراكة والتعاون الثقافي بين البلدين. لاسيما الإتفاق الثقافي الموقع بتاريخ 25 ديسمبر 2002 بين البلدين.

بالإضافة إلى تفعيل مذكرة التفاهم في مجال السينماتوغرافيا الموقعة سنة 2017.

كما تم الاتفاق على التعاون في مجال حفظ المخطوطات ورقمنتها وفتح فرص التكوين في هذا المجال. وإقتراح توأمة بين المكتبتين الوطنيتين بالبلدين.

وقدمت الوزيرة مجموعة من الإقتراحات إلى السفير الإيراني التي تصب في إطار التعاون المشترك بين البلدين. وسبل دعمها وتطويرها إرتقاءا بالمجال الثقافي والفني كتنظيم أسبوع الفيلم الإيراني بالجزائر.

وكذا العمل على تنظيم ندوات علمية وفكرية بين البلدين. وإنشاء لجنة مشتركة هدفها إعداد برنامج عمل ومتابعة مختلف مشاريع التعاون والتبادل.

ومن جهته، قدم السفير الإيراني بالجزائر للوزيرة مجموعة من الاقتراحات من بينها إقتراح إنشاء جناح جزائري بالمكتبة الوطنية الإيرانية.

وكذا العمل على نقل وتبادل الخبرات في مجال الصناعة السينماتوغرافية والإنتاج المشترك. مع تنظيم أسبوع ثقافي في كلا البلدين.

وأكد السفير الإيراني بالجزائر مشاركة بلاده في الدورة 13 للمهرجان الدولي للمنمنمات وفنون الزخرفة من 18 إلى 22 نوفمبر 2023 بتلمسان.

إضافة إلى مشاركة إيران بشخصيات سينمائية بارزة في الطبعة الرابعة لمهرجان عنابة للفيلم المتوسطي في الفترة من 3 إلى 9 نوفمبر2023. والطبعة 12 للمهرجان الثقافي الدولي للسينما الجزائر والمزمع تنظيمه من 02 الى 10 ديسمبر 2023 بالجزائر العاصمة.