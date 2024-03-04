هذا ما إتفقت عليه الجزائر وعمان لمعاقبة الكيان الصهيوني

التقى رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الإثنين، في العاصمة ” أبيدجان” نظيره الشيخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي، رئيس مجلس الشورى العماني.

وتناول الطرفان الوضع في فلسطين المحتلة والمأساة اليومية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني. جراء الانتهاكات الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني على شعب أعزل منذ ما يقارب خمسة أشهر.

واتفق الطرفان على ضرورة إيجاد آلية قانونية على مستوى الاتحاد البرلماني الدولي، الذي سيعقد اجتماعاته خلال الأيام القليلة القادمة. وذلك لمعاقبة الكيان الصهيوني بالضغط عليه للانسحاب من القطاع وإيقاف حرب الإبادة التي يشنها.

وفي نفس السياق، أكد إبراهيم بوغالي والشيخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي بأن هذا العدوان السافر لم يعد ينفع معه أي كلام ولا تنديد. لأن القضية أخذت درجة عالية من القهر الإنساني الذي تجلى في أبشع صفاته.

ومن جهة أخرى، تطرق رئيسا المجلسين إلى العلاقات التاريخية والأخوية المتميزة التي تجمع الجزائر وسلطنة عمان. واتفقا على العمل سويا على تعزيزها خدمة لمصلحة الشعبين والبلدين.

وجاء هذا اللقاء، حسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، على هامش أشغال المؤتمر الـ18 لإتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.