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هذا ما اتفق عليه الرئيسان تبون وقيس سعيد بشأن ليبيا وصفقة القرن

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هذا ما اتفق عليه الرئيسان تبون وقيس سعيد بشأن ليبيا وصفقة القرن
بقلم نسرين محفوف

أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وجود اتفاق تام ومطلق على كل المستويات، مع تونس، بالنسبة للأمور الدولية.

وفي الكلمة التي ألقاها عقب لقاءه مع الرئيس التونسي، قيس سعيد، قال “اتفقنا على أن يكون الحل في ليبيا داخلي، وابعاد ليبيا عن كل ما هو أجنبي ومنع تدفق السلاح”.

وأضاف ” ستكون تونس والجزائر هي بداية الحل، في لقاءها مع كل الليبين إما في تونس أو الجزائر، حتى تبدأ ليبيا مرحلة جديدة لبناء مؤسسات جديدة، عبر انتخابات، بشرط يقبل اقتراحنا من طرف صناع القرار في ليبيا”

وعبر الرئيسان عن رفضهما صفقة القرن، مؤكدا أن الدولتين تطالب وتؤكد على ما تقرر سابقا دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.


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