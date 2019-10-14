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هذا ما اتفق عليه زطشي ولوغريت بخصوص ودية الخضر والديكة

الرياضة
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هذا ما اتفق عليه زطشي ولوغريت بخصوص ودية الخضر والديكة
بقلم كريم.تيغرمت

إستغل رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي، ونظيره مانويل لوغريت، فرصة اجتماعهما، للحديث عن الودية المرتقبة بين المنتخب الجزائري ونظيره الفرنسي.

واتفق خير الدين زطشي، مع مانويل لوغريت، تأجيل الحديث عن موعد اجراء مباراة ودية بين الخضر، والديكة.

وفضل الطرفان الفصل في تاريخ هذه المباراة الودية، خلال الإجتماع الثاني المرتقب بين الطرفين، والمقرر بالجزائر، في الثلاثي الأول من السنة المقبلة، بدعوة من خير الدين زطشي.

ونشر الإتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الإثنين، عبر موقعه الرسمي، البيان الذي خرج به هذا الإجتماع، وأهم القراراة التي جاءت فيه.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=712514

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