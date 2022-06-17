هذا ما اتفق عليه وزير الصناعة مع المستثمرين الروس

شارك وزير الصناعة أحمد زغدار، على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي 2022، في حوار الأعمال بين روسيا وافريقيا.

وحسب بيان للوزارة، فقد شارك في هذا الاجتماع، الوزير الأول لجمهورية افريقيا الوسطى. ووزراء من مصر ومالي وزيمبابوي.

بالإضافة إلى ممثل عن المجموعة الاقتصادية لوسط افريقيا CECA. ومجموعة من ممثلي مؤسسات مالية واقتصادية روسية هامة من بينها نائب رئيس شركة غازبروم بنك.

كما حضر اللقاء سفير الجزائر بموسكو، اسماعيل بن عمارة، ومساعديه.

وقد أشرف على أشغال هذا الحوار ممثل عن وزارة الخارجية الروسية الذي ألقى كلمة بالنيابة عن وزير الخارجية الروسي سيرغاي لافروف.

وتطرق المشاركون خلال هذا اللقاء إلى اهم التحديات التي تواجه التنمية في أفريقيا. لاسيما على ضوء التطورات التي يمر بها العالم من الناحية الجيوسياسية في نظام عالمي متغير.

وبدوره، ذكر زغدار بدور الجزائر التاريخي والايجابي في القارة الأفريقية وسعيها الدؤوب للحفاظ على المصالح الحيوية للقارة الافريقية.

كما قدم زغدار للمشاركين عرضا حول التطور الذي تعرفه المنظومة القانونية للاستثمار التي بادرت بها الحكومة الجزائرية. بحرص ومتابعة مستمرة من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وقد خلص المشاركون في هذا الحوار إلى ضرورة تكاتف الجهود من أجل جعل القارة الافريقة كيانا اقتصاديا قويا مندمجا وليس اقتصادا هشا لايصمد أمام التقلبات التي تنجم عن التجاذبات والصراعات السياسية.

وزير الصناعة يلتقي وفدا من رجال الأعمال الروس

هذا والتقى وزير الصناعة نهار اليوم الجمعة، وفدا من رجال الأعمال والمستثمرين الروس الراغبين بالاستثمار في الجزائر. وذلك بحضور سفير الجزائراسماعيل بن عمارة.

أين قدم الوزير نبذة عن القانون الجديد المنظم للاستثمار. مؤكدا على المزايا العديدة التي يمنحها.

وكذا الضمانات والاستقرار الذي يوفره للمستثمرين من بينها الشباك الوحيد في صيغته الجديدة وكذا العقار الصناعي.

كما سمح اللقاء للمستثمرين الروس بالتعبير عن اهتمامهم بالجزائر كوجهة استثمارية واعدة لما تتمتع به من إمكانيات ومؤهلات وكفاءات مهنية.

وتوصل الطرفان إلى تحديد المجالات التي يمكن مباشرة العمل فيها على المدى القريب. مثل الالكترونيات والأمن المعلوماتي والعمل اللوجيستيكي والاستشارة القانونية والاتصالات وغيرها.

كما عبر المشاركون في اللقاء عن استعدادهم لبعث مشاريع شراكة مجدية ومربحة للطرفين تضمن تحويل التكنولوجيا وتوفير العمالة.

زغدار يلتقي نائب وزير الصناعة البيلاروسي

كما أجرى وزير الصناعة اليوم الجمعة، مقابلة مع نائب وزير الصناعة البيلاروسي، ديميتري خاريتونشيك، تناول خلالها بالتقييم التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وحضر اللقاء اسماعيل بن عمارة سفير الجزائر بموسكو ومساعديه.

وقد سمحت الفرصة للوزير باطلاع الجانب البيلاروسي على ما يعرفه الإطار القانوني للاستثمار من تطور نوعي بفضل التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية.

كما اتفق الطرفان على ضرورة التعجيل في حصر مجالات الشراكة التي يمكن الشروع في تجسيدها على المدى القريب.

واتفق الطرفان، على تكثيف اللقاءات بين المتعاملين الاقتصادين من أجل ابرام شراكات مجدية للطرفين تضمن في نفس الوقت رفع حجم المبادلات بين البلدين مما يسمح للمنتجات الجزائرية من ولوج الأسواق البيلاروسية.

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