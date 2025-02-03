هذا ما اقترحته نقابة المفتشين على وزير التربية

اقترحت نقابة مفتشي التربية جملة من المقترحات على وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي من أهمها إلغاء إدماج مفتشي التربية الوطنية بعنوان المواد، إدارة الثانويات، التسيير المالي والمادي، والتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، في رتبة مفتش التعليم الثانوي.

كما اقترحت النقابة على الوظير سعداوي الإبقاء على رتبة وحيدة “مفتش التربية الوطنية” خارج الصنف، القسم 02، والإدماج الآلي في رتبة مفتش التربية الوطنية لجميع مفتشي التربية الوطنية بعنوان: المواد، إدارة الثانويات، التسيير المالي والمادي، والتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.

للإشارة تأتي هذه اللقاءات إطار تلقّي ملاحظات واقتراحات المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع حول القانون الأساسي، والنظام التعويضي، وكذا الانشغالات المهنية والاجتماعية للموظفين.