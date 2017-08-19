هذا ما تريده المرأة من زوجها رفيق دربها..

المرأة رقيقة المشاعر ومرهفة الإحساس، بها من الحبّ ما لو وُزّع على قلوب الناس لكفاهم، كائن خلقه الله جميلا وحنونا ولطيفا ورائعا، لم يخلقه إلاّ لك، نعم تصوّر ذلك.. المرأة لم يخلقها الله إلاّ لك يا آدم، فقد تمرّ بحالات ضعف وتتقلّب مع تقلّب الزمان والمكان، وقد تتأثّر بما يصيبها من حزن أو همّ أو قلق، فتبحث عن ملاذ وعن ملجأ آمن .

تلتفت يمنة ويسرة، فلا تجد سواك أيّها الزوج، تريد منك أن تحيّيها، أن تعطيها قوّة لتستمرّ بعطائها وتوهّجها.. قد تنزل منها دمعة، فإياك أن تستقبل تلك الدّمعة بضحكة واستهزاء.

إيّاك أن تقول عن دموعها إنّها دموع التماسيح، إيّاك أن تقول إنّه زيف وتمثيل، إيّاك فإنّ تلك الدمعة صادقة، بها وجعها وبها ألمها وبها حبّها وبها كرامتها.. إيّاك أن تسقط تلك الدموع من عينيها، فلا تهتزّ ولا تتحرّك، إيّاكثم إيّاك، لا تعبث بمشاعرها، أو تستخفّ بألمها، أو تبتعد عن حزن عينيها الذي راح ينظر إليك.

إيّاك ثم أن تتركها مع دمعها، من دون أن تبكي معها أو مواساتها ولو بكلمة تعيد إليها صلابتها، اجعلها تتوسّد صدرك حتّى تكتفي وحتّى تنتشي، حتّى تبتسم وحتّى تعود أنثى، هنــا فقط كن أجمل رجل، هنـــا فقط كن أروع زوج، هنا فقط كن قوّتها كن نورها وضحكتها كن سعادتها وامسح على رأسها، هنا كن كأروع عاشق، هنا كن أروع ما تكون.

ليلى/ باتنة