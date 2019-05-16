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هذا ما تريده جماهير “السيتي” من “محرز” !

الرياضة
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هذا ما تريده جماهير “السيتي” من “محرز” !
بقلم أمير بهلول

كشف موقع “مانشستر إيفنينغ” الإنجليزي، أن جماهير “مانشستر سيتي” تريد مشاهدة “محرز” آخر في الموسم المقبل.

حيث تنتظر منه الكثير خاصة بعد تألقه في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي، فقد أبان عن إمكانياته الكبيرة وهو ما يؤكد أنه صفقة ناجحة للفريق.

ويتمنى “السيتيزن” أين يحظى النجم الجزائري بنفس مشوار النجم البرتغالي “بيرناردو سيلفا” الذي كان أدائه محتشم في أول موسم قبل أن يصبح ركيزة أساسية في ثاني موسم له مع “السيتي” وأفضل لاعبي الفريق.

كما جاء في ذات التقرير أن “محرز” لن يغادر أسوار “السيتي” مهما كان، فاللاعب يريد المغادرة ولا المدرب يريد منه الرحيل وحتى إدارة النادي التي ترفض التخلي عنه.


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