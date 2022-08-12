هذا ما تضمنه قانون الإحتياط العسكري

صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 52 القانون المتعلق بالإحتياط العسكري والذي أمضي عليه رئيس الجمهورية بعد رأي مجلس الدولة، وكذا المصادقة عليه من قبل البرلمان.

وفقا للعدد رقم 52 من ذات الجريدة صدر قانـون رقم 22-20 مؤرخ في 3 محرم عام 1444المـوافق لـ اوت 2022 ،يتعلق بالاحتياط العسكري.

ويهدف هذا القانون إلى تحديد مهمة الاحتياط العسكري وتنظيمه في إطار الدفاع عن الأمة، الذي يدعى في صلب النص ”الاحتياط“.

وجاء في مضمون القانون ان الاحتياط هو الوضعية التي يبقى فيها العسكري العامل والعسكري الــمــتعاقد وعسكري الخدمة الوطنية المعاد إلى الحياة المـدنية بعد إنهاء الخدمة بصفة نهائية، خاضعا للالتزامات العسكرية.

كما تتمثل مهمة الاحتياط في تدعـيم صـفوف الجيش الـوطني الشــعبي للتصدي للتهـديدات الداخلية والخارجية، طبقا للدستور وللتشريع الساري المفعول.

وتم إدراج في ذات القانون كل من الإدراج في الاحتياط وكذا مدة الاحتياط. بالإضافة إلى حدود السن

وجاء في قانون الإحتياط العسكري متادة تتعلق بإعادة الاستدعاء والإبقاء في الخدمة.

كما تضمن القانون مواد بخصوص العصيان والعنيين بذلك. والإعفاء المؤقت.

وجاء في ذات القانون الحقوق والواجبات حيث يستفيد عسـكري الاحتياط الموجـود في وضعية نشـاط مــن الحقوق، ويـخضع للالتزامات، المحددة بموجب القوانين والنظم المعمول بها في الجيش الوطني الشعبي.

وتضمن قانون الإحتياط العسكري مواد تتعلق بالترقية والتسمية والأوسمة والقيادة. بالإضافة إلى أحكام انتقالية وختامية.

وللتعرف أكثر وبالتفصيل على ما جاء في مضمون القانون يمكنكم الضغط على الرابط:

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طالع أيضا: مجلس الأمة يصوت على قانوني الاحتياط العسكري والإستثمار

صوت نواب مجلس الأمة، اليوم الأربعاء، بالإجماع، على مشروع قانون الاحتياط العسكري.

وعرض مشروع قانون الإحتياط العسكري، من طرف وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.

كما صوت نواب مجلس الأمة، اليوم، بالأغلبية المطلقة على مشروع قانون الاستثمار.

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