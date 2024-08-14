هذا ما تضمنه مشروع إنجاز طريق يربط الليدو وواد الحراش بالمحمدية

أعلنت وزارة الأشغال العمومية والمنشئات القاعدية، في بيان لها، عن الانتهاء الكلي من حفر النفق الممتد من الحراش الى مطار الجزائر الدولي (هواري بومدين)، في إطار مشروع انجاز وتوسعة شبكة خطوط الميترو بالجزائر العاصمة.

كما ابرزت الوزارة أن الإنجاز يمثل الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع التوسعة والمتعلقة بأشغال الهندسة المدنية.

حيث أشرف على هذه العملية وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، بحضور وزير النقل. محمد لحبيب زهانة، ووالي ولاية الجزائر، عبد النور رابحي.

زيارة المعاينة سمحت للوفد الوزاري بالوقوف على عملية “الانتهاء الكلي من حفر النفق وخروج ماكينة الحفر. العملاقة على مستوى محطة الحراش”، حسب المصدر نفسه.

كما ذكر بيان الوزارة أن هاته العملية تدخل في إطار التوسعة الأولى لخط الميترو الحالي وامتداده من الحراش الى مطار الجزائر “هواري بومدين”. مرورا بباب الزوار على مسافة 5ر9 كلم، مشيرا الى أن توسعة هذا الخط تتضمن انجاز 8 كلم من الأنفاق و 9 محطات.

وبالمناسبة، شدد رخروخ على ضرورة التحضير المحكم لشروط الانطلاق في المرحلة الثانية. من المشروع والمتعلقة بأشغال التهيئة العامة للأنفاق ووضع الأنظمة المدمجة لاستغلال الميترو.

كما تفقد الوفد الوزاري مشروع التوسعة الثاني لخط الميترو الممتد من عين النعجة بإتجاه براقي. مرورا بجسر قسنطينة على مسافة 6 كلم، والذي يتضمن العديد من المنشآت، منها 6 محطات وأنفاق. كما تم الوقوف على مدى تقدم أشغال جسر على مسافة 5ر1 كلم ونفق تحت الأرض وكذا محطة ميترو محمد بولعربي ببراقي.