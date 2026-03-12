هذا ما تطرقت إليه..مجلة “ناشيونال جيوغرافيك ترافلر” البريطانية تدعو القراء لاكتشاف الجزائر

نشرت المجلة البريطانية “ناشيونال جيوغرافيك ترافلر ” روبورتاجا سلطان من خلاله الضوء على المقومات التاريخية والثقافية والمناظر الطبيعية للعاصمة الجزائرية. مع دعوة القراء لاكتشافها باعتبارها وجهة سياحية مثالية لاسيما لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

كما تناولت المجلة، في مقالها الذي جاء تحت عنوان “كيف تقضي عطلة نهاية أسبوع مثالية في الجزائر العاصمة”. الحضارات المختلفة التي تعاقبت على المدينة منذ تأسيسها كمركز فينيقي في القرن السادس قبل الميلاد. والتي تركت بصماتها في تشكيل مدينة ذات أنماط معمارية متعددة مرتبة حول الشوارع والازقة على سفوح التلال.

وتطرق المقال إلى قصبة الجزائر باعتبارها معلما تاريخيا يعود للقرن العاشر النابض بالحياة. والمتميز بسلالمه شديدة الانحدار وأزقته المتعرجة مع التذكير بتصنيف الموقع ضمن التراث العالمي لليونسكو. إلى جانب استكشاف محلات السوق وورشات النجارة والحدادة والفنانين قبل التوجه إلى متحف علي لابوانت هذه الشخصية التاريخية للمقاومة ضد الوجود الاستعماري الفرنسي.

ودعا صاحب المقال القراء إلى تذوق أشهر أطباق المطبخ الجزائري الحائز على جوائز دولية وهو “الرشتة” في حي باب الواد. ثم التجول حتى البريد المركزي للاستمتاع بواجهة هذا المبنى الذي يعود إلى أوائل القرن العشرين و الذي أصبح متحفا مخصصا لتاريخ البريد في البلاد.

كما اقترح كاتب المقال كذلك القيام بجولة في حديقة التجارب بالحامة والمتحف الوطني لما قبل التاريخ والإثنوغرافيا للباردو لمعرفة ماضي العصر الحجري الحديث للجزائر. إضافة إلى القيام بجولة إلى “مقام الشهيد”, وإلى المتحف الوطني للمجاهد الذي يعرض صورا وتحف توثق كفاح الجزائر من أجل نيل استقلالها.