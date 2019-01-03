هذا ما تفعله الشيشة في جسم الإنسان!

تُسبب الشيشة العديد من الأمراض، فهي لا تقتصر على أمراض الجهاز التنفسي، بل تتعدى ذلك، لكونها تسبب السمنة وداء السكري، إلى جانب أمراض خطيرة أخرى.

وأجرى بريطانيون دراسة، شملت عينة من 9840 مشاركا، يضمون 6742 شخصا غير المدخنين إلى جانب 976 ممن دخنوا في وقت سابق .

بالإضافة عن 864 من مدخني السيجارة سابقا، و1067 من مدخني الشيشة سابقا و41 من مدخني الشيشة والسجائر.

وقال أحد الباحثين البريطانيين، أن جلسة من تدخين الشيشة، يعادل تدخين علبة كاملة من السجائر .

كما أن عدد السموم التي تدخل الصحة قد تكون بعدد أكبر.

في حين لم تحدد الدراسة، السبب الذي يجعل الشيشة يسبب السمنة والسكري، ولكن حسب ما رآه الخبراء فإن الأمر قد يكون ناجما عن إحداث الشيشة تفاعلا التهابيا في الجسم.

ويؤدي هذا التفاعل في الجسم، إلى جعل بعض الأنسجة مقاومة للمفعول الذي يؤديه هرمون الأنسولين المسؤول عن ضبط السكر في الدم.

حيث أنه من المحتمل أيضا أن تكون الشيشة مرتبطة بعادات تؤدي إلى زيادة الوزن.

ويؤكد الباحثون، أنه على الهيئات الصحية أن تحذر الناس من مخاطر الشيشة، لأن هناك من يعتقد أنها أقل ضررا خاصة أنها تقدم بنكهات مغرية.