هذا ما تناوله الرئيسان تبون وغالي خلال اللقاء الذي جمعهما

كشف الرئيس الصحراوي، ابراهيم غالي، اليوم أنه تناول خلال لقاءه مع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المسائل الجهوية الدولية والافريقية.

وتحدث الرئيسان، عن انتهاك المغرب لوقف اطلاق النار المبرم تحت رعاية الامم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي.

وقال غالي “اضطر مرة اخرى الشعب الصحراوي ان يواصل الكفاح المسلح من اجل الحصول على حقه وتقرير المصير”.

وأفاد أن الشعب الصحراوي أعطى ما يكفي من الوقت للمجتمع الدولي من أجل تطبيق مخطط التسوية لتنظيم استفتاء تقرير المصير.

وأوضح ان هذا الشيء لم يتم نتيجة العرقلة المتواصلة للمغرب لهذا المجهود الأممي، لتصفية الاستعمار من آخر مستعمرة إفريقية.

وكذا سكوت المجتمع الدولي عن العرقلة المغربية، وانتهاكات حقوق الانسان المتواصلة ضد المواطنين الصحراويين العزل.

وندد بهذه الممارسات، مطالبا المنظمات الدولية الى الولوج إلى الاقليم المحاصر، من أجل حماية الصحراويين العزل.