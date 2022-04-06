هذا ما جاء في اجتماع الحكومة

ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء، اجتماعاً للحكومة، أين انعقد بقصر الحكومة. كما درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي نقاط في مختلف المجالات.

أما في مجال الفلاحة والتنمية الريفية، تم تقديم مشروع مرسوم تنفيذي يعدل الـمرسوم التنفيذي رقم 90 ـ 240 الـمؤرخ في 04/08/1990. الذي يحدّد شروط صناعة الأدوية البيطرية وبيعها ورقابتها. كما تجدر الإشارة إلى أن مشروع هذا النص يُدرج أساسًا الأحكام التالية، استحداث لجنة وزارية مشتركة على مستوى الوزارة المكلفة بالسلطة البيطرية. حيث تكلف بدراسة طلبات الترخيص بالوضع في السوق{AMM} للأدوية ذات الاستعمال البيطري. وتوسيع تشكيلة اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة طلبات الحصول على الموافقة المسبقة والتراخيص الإدارية لمؤسسات صناعة الأدوية. ذات الاستعمال البيطري وبيعها بالجملة.

إضافة إلى إخضاع مؤسسات بيع الأدوية ذات الاستعمال البيطري بالجملة إلى رخصة إدارية. وتشجيع الإنتاج الوطني للأدوية ذات الاستعمال البيطري مع تخفيض عمليات استيراد هذه الـمنتجات.

كما تم تقديم مشروع يخص مجال السكن والعمران والمدينة، يتعلق بمرسوم تنفيذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98ــ153 الـمؤرخ في 13/05/1998. الذي يحدّد شكل ومضمون ومدة وشروط الانتهاء من التدريب للتسجيل في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين.

في حين، يأتي مشروع هذا النص أساسًا من أجل توسيع الإعفاء من التدريب المطلوب للحصول على الاعتماد والتسجيل في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين. إلى فئات معينة من الـمهندسين الـمعماريين، الذين يتمتعون بمجموع 5 سنوات نشاط. كما يهدف إلى تبسيط تكوين ملفات طلب التدريب وإجراءات معالجتها بشكل أكبر.