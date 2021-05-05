هذا ما جاء في المرسوم تنفيذي المحدّد لحقوق وواجبات أصحاب الوظائف العليا في الدولة

الوطني
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هذا ما جاء في المرسوم تنفيذي المحدّد لحقوق وواجبات أصحاب الوظائف العليا في الدولة
بقلم نسرين محفوف

استمعت الحكومة لعرض الأمين العام للحكومة حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد حقوق وواجبات العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة.

ويهدف مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي إلى تعديل أحكام الـمادة 21 من الـمرسوم التنفيذي رقم 90 ــ 226، الـمتعلق بشروط التعيين في الوظائف العليا في الدولة.

وهذا من أجل تمكين الكفاءات الجزائرية العاملة في قطاعات النشاط الأخرى.

ولاسيما في الـمؤسسات الاقتصادية الخاصة والـمهن الحرة، والـمؤسسات الدولية، من شغل هذه الوظائف.

وبالتالي، فإن مشروع هذا النص يقترح توسيع محضن الكفاءات، الذي يمكن أن تلجأ إليه السلطات العمومية للإطارات العاملة خارج الإدارة العمومية.

ولاسيما أولائك الذين يستوفون بعض الكفاءات  والـمهارات الـمثبتة في مجالات النشاط الخاصة بهم.

والتي يمكن أن تكون مهارتهم التقنية ومساهمتهم ضرورية في إطار أهداف تحسين فعالية وكفاءة وعصرنة الإدارة العمومية.


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