هذا ما جرى بين ليفربول ومحرز !

كان الجزائري “رياض محرز” قاب قوسين أو أدنى من الإنضمام الى نادي ليفربول، قبل أن تتعطل الصفقة لأمور أخرى، حسب ما أكده صحفي الـ “بيين سبورت”.

ونشر الوضاحي عبر حسابه في “التويتر”: “لم أنشر خبر انتقال محرز الى ليفربول حتى تلقيت الضوء الأخضر من اللاعب نفسه”.

وأضاف: “كان جاهزا للانتقال الى ليفربول لإجراء الفحص الطبي بعد أن تم إبلاغه ذلك، وكان قد بدأ بالبحث عن منزل”

وختم كلامه: “في آخر لحظة حدثت أشياء سأعود إليها لاحقا”.

هل هذا ما حدث حقا مع محرز؟ أم أنها مجرد إفتراضات خاصة أن “السكاي سبورت” نفت كليا اهتمام ليفربول برياض.