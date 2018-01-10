هذا ما جرى بين ليفربول ومحرز !

كان الجزائري “رياض محرز” قاب قوسين أو أدنى من الإنضمام الى نادي ليفربول، قبل أن تتعطل الصفقة لأمور أخرى، حسب ما أكده صحفي الـ “بيين سبورت”.
ونشر الوضاحي عبر حسابه في “التويتر”: “لم أنشر خبر انتقال محرز الى ليفربول حتى تلقيت الضوء الأخضر من اللاعب نفسه”.
وأضاف: “كان جاهزا للانتقال الى ليفربول لإجراء الفحص الطبي بعد أن تم إبلاغه ذلك، وكان قد بدأ بالبحث عن منزل”
وختم كلامه: “في آخر لحظة حدثت أشياء سأعود إليها لاحقا”.
هل هذا ما حدث حقا مع محرز؟ أم أنها مجرد إفتراضات خاصة أن “السكاي سبورت” نفت كليا اهتمام ليفربول برياض.
خبر انتقال محرز الى ليفربول مصدره موثوق جدا اكثر بكثير من وكيل اللاعب. ولَم انشره حتى تلقيت الضوء الأخضر مكتوبا من اللاعب نفسه الذي بدأ البحث عن بيت في ليفربول، وكان جاهزا للانتقال الى ليفربول لإجراء الفحص الطبي بعد ان تم ابلاغه بذلك. في اخر لحظة حدثت أشياء سأعود اليها لاحقا.
— محمد الوضاحي (@mlouadahi) January 9, 2018
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