هذا ما حدث اليوم في 26 من رمضان

طوال شهر رمضان المبارك نستعرض أهم وأبرز الأحداث التاريخية التي وقعت فى هذا الشهر الكريم. وشهد اليوم السادس والعشرين من الشهر الكريم وقوع عدة أحداث.

أحداث

9 هـ – عودة الرسول محمد من غزوة تبوك، التي تخلّف عن حضورها بعض الصحابة. وحينما عاد الرسول دخل المسجد فصلّى واعتذر من اعتذر، وكانت حادثة مقاطعة كعب بن مالك وصاحبيه.

12 هـ – القائد والصحابي أبو عبيدة بن الجراح يكتب إلى الخليفة أبو بكر الصديق بالمدينة المنورة. أن الجواسيس من الأنباط أعلموا المسلمين باستنجاد أهل الشام بالإمبراطور البيزنطي هرقل. وأنه أرسل إليهم إمدادات للحيلولة دون تقدم المسلمين.

528 هـ – الخليفة الفاطمي الحافظ لدين الله يكتب ولاية العهد لابنه حسن وسماه ولي عهد المؤمنين. وكتب له سجلا قرئ على المنابر، بعد أن ضاق بتحكم الوزراء ونفوذهم.

532 هـ – مقتل الخليفة الثلاثون من خلفاء بني العباس. وهو الراشد بالله منصور بن المسترشد بالله العباسي، على أبواب أصبهان.

708 هـ – خروج الناصر محمد بن قلاوون من مصر بحجة أنه يريد الحج. ولكنه توجه نحو الكرك وعزل نفسه من السلطنة فتولاها بيبرس الجاشنكير.

817 هـ – السلطان المؤيد شيخ يصدر قرارات بتعيين بدر الدين ابن المحب والي الإسكندرية استادارا، كما أصدر قرارا بتعيين صماي الحسني واليًا على الإسكندرية محل بدر الدين بن المحب.

927 السلطان سليمان القانوني يتمكن من فتح بلغراد لتكون مركزا عثمانيا لفتح باقي أوروبا

1021 هـ – الدولة العثمانية توقع معاهدة إستنبول مع الدولة الصفوية، لإنهاء الحرب التي استمرت بينهما 9 سنوات. وعينت هذه المعاهدة الحدود بين الجانبين، لكن هذا الصلح لم يستمر إلا سنتين فقط حيث تجدد القتال بين الجانبين.

1102 هـ – السلطان أحمد الثاني، يتولى زمام الدولة العثمانية، بعد وفاة أخيه السلطان سليمان الثاني.

1269 هـ – جيش الإمبراطورية الروسية يغزو الدولة العثمانية معلنًا بداية حرب القرم.

1283 هـ – الزعيم الماروني يوسف بك كرم يغادر لبنان على متن بارجة فرنسية إلى الجزائر. إثر رفضه بروتوكول 1861 الذي أسس لمتصرفية جبل لبنان. وكان أول شاغلي المنصب رغم اعتراض المملكة المتحدة.

1336 هـ – تتويج السلطان محمد السادس على عرش الدولة العثمانية خلفًا لأخيه محمد الخامس رشاد.

1353 هـ – الزعيم التركي مصطفى كمال يتسمى باسم كمال أتاتورك والذي يعني أبو الأتراك.

مواليد

544 هـ – فخر الدين الرازي، شيخ الإسلام وإمام مفسر فقيه أصولي وعالم موسوعي.

762 هـ – بدر الدين العيني، إمام حافظ ومؤرخ.

وفيات

532 هـ – أبو جعفر المنصور الراشد بالله، الخليفة العباسي الثلاثون.

1102 هـ – سليمان الثاني، السلطان العثماني العشرون.

1392 هـ – محمد حسن فضل الله، عالم مسلم لبناني.