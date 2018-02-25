هذا ما حدث بين شوطي المباراة بين المولودية والإتحاد!

صنع حارس إتحاد العاصمة محمد لمين زماموش الحدث في لقاء الداربي العاصمي بتصريحاته النارية حول كواليس غرف تغيير الملابس بين شوطي المباراة.

ورفض “زماموش” الكشف عن حقيقة الأحداث التي شهدها النفق المؤدي إلى غرف تغيير الملابس بين الشوطين مكتفيا بالإشارة غلى حدوث تجاوزات خطيرة.

وكشفت مصادرنا المقربة من إتحاد العاصمة أن الحكم” بوكواسة” كان قد تعرض لإعتداء من طرف بعض المقربين من فريق مولودية الجزائر.

وإقتحم بعض الغرباء غرف تغيير الملابس الخاصة بالحكام، حيث فرضوا عليه ضغطا رهيبا بعدما كان فريق إتحاد العاصمة متقدما في النتيجة بـ 2-0.

وتمكن فريق المولودية من تعديل النتيجة في الشوط الثاني من المباراة عن طريق ثنائية بن دبكة وحشود الذي إستغل كرة مرتدة من الحارس زيماموش الذي أوقف ضربة جزاء درارجة.