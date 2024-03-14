هذا ما حدث في اليوم الرابع من رمضان

شهد يوم 4 من رمضان العديد من الأحداث التاريخية المهمة، بدأت بالسنة الأولى من الهجرة. عندما عقد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أوّلَ لواء لحمزة بن عبد المطلب. على رأس 30 رجلًا من المهاجرين لاعتراض عير قريش. التي كانت بقيادة أبي جهل على رأس ثلاثمائة رجل. إلا أنه لم يقع بينهما قتال ولا مواجهة. كما استرجع المسلمون في 4 رمضان من عام 666هـ، أنطاكية من أيدي الصليبين بقيادة الظاهر بيبرس.

أما عام 927هـ، فنجح العثمانيون في فتح مدينة بلغراد التي كانت تعد مفتاح أوروبا الوسطى. وصاحبة أقوى قلعة على الحدود المجرية العثمانية. وقد حاصر العثمانيون هذه المدينة ثلاث مرات سنة 1441م و1456م و1492م، لكنهم لم يستطيعوا الاستيلاء عليها إلا في عهد سليمان القانوني.

كما تم في 4 رمضان من عام 1374هـ، الإعلان عن قيام حركة عدم الانحياز على يد جمال عبد الناصر وجوزيف بروز تيتو. وجواهر لال نهرو في مؤتمر باندونغ المنعقد في إندونيسيا.

وفيات

53 هـ – زياد بن أبيه، قائد عسكري وسياسي أموي.

238 هـ – عبد الملك بن حبيب القرطبي، عالم وفقيه مالكي أندلسي.

694 هـ – فيروز شاه تغلق، سلطان دلهي.

1363 هـ – عبد المجيد الثاني، آخر خليفة عثماني.