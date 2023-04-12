هذا ما حدث في اليوم الـ 21 من رمضان

طوال شهر رمضان المبارك نستعرض أهم وأبرز الأحداث التاريخية التي وقعت فى هذا الشهر الكريم. وشهد اليوم الواحد والعشرين من الشهر الكريم وقوع عدة أحداث.

أحداث

3 هـ – رسول الله محمد يعق (أي ذبح عقيقة وهو ما يذبح يوم سابع المولود) عن الحسن بن علي. حفيده من ابنته فاطمة الزهراء وابن عمه علي بن أبي طالب، وهو يوم سابعه. وحلق النبي شعره وأمر بتصدق بزنة شعره فضة.

40 هـ – مبايعة الخليفة الحسن بن علي بن أبي طالب بالخلافة في الكوفة. بعد مقتل أبيه الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب.

251 هـ – في خلافة أحمد المستعين بالله قامت معركة بين محمد بن أبي الساج والأتراك وانتصر فيها ابن أبي الساج. وذلك في إطار الصراع على السلطة.

254 هـ – الخليفةُ المعز لدين الله يتولى نيابةَ الديار المصرية. فأحسن إلى أهلها وأنفق فيهم من بيت المال ومن الصدقات.

447 هـ – الخليفة العباسي يأمر بتلاوة خطبة الجمعة في بغداد باسم السلطان السلجوقي طغرل بك. وكان ذلك اعترافًا صريحًا من العباسيين بنفوذ السلاجقة في الدولة العباسية.

1094 هـ – انهيار آخر محاولات العثمانيين لغزو عاصمة الإمبراطورية النمساوية فيينا.

1353 هـ – فارس تغير اسمها إلى إيران وذلك بمرسوم حكومي.

1380 هـ – إنشاء مدينة الطب، أكبر مجمع طبي بالعراق.

1397 هـ – انضمام جيبوتي إلى جامعة الدول العربية.

1420 هـ – انتخاب الرئيس التركمانستاني صابر مراد نيازوف رئيسًا مدى الحياة.

1425 هـ – المجلس الأعلى للاتحاد ينتخب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حاكم إمارة أبوظبي. رئيسًا للإمارات العربية المتحدة خلفًا لوالده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

مواليد

1 هـ – مروان بن الحكم، الخليفة الأموي الرابع في دمشق، ومؤسس الدولة الأموية الثانية.

1363 هـ – علي بن فليس، رئيس وزراء الجزائر السابق.

وفيات

40 هـ – علي بن أبي طالب، ابن عم الرسول محمد والخليفة الرابع من سلسلة الخلفاء الراشدون. وأول أئمة الشيعة وأحد العشرة المبشرين بالجنة.

726 هـ – عثمان الأول، أول السلاطين العثمانيين.

807 هـ – علي بن أبي بكر الهيثمي، عالم محدث.

1432 هـ – نغم فتوكي، ممثلة جزائرية.