هذا ما حدث في اليوم الـ 22 من رمضان

طوال شهر رمضان المبارك نستعرض أهم وأبرز الأحداث التاريخية التي وقعت فى هذا الشهر الكريم. وشهد اليوم الثاني والعشرين من الشهر الكريم وقوع عدة أحداث.

أحداث

1 هـ – الرسول محمد صبى الله عليه وسلم يبدأ إرسال السرايا النبوية لتحقيق بعض الأهداف الإسلامية. منها: سرية سيف البحر وكان على رأسها حمزة بن عبد المطلب. وسرية رابغ وكان على رأسها عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، وسرية الخرار وكان على رأسها سعد بن أبي وقاص.

8 هـ – وقوع غزوة الطائف بين 12000 من قوات المسلمين بقيادة الرسول محمد وقبيلة ثقيف وبعض الفارين من هوازن. وهدفت الغزوة إلى فتح الطائف والقضاء على قوات ثقيف وهوازن الهاربة من غزوة حنين.

559 هـ – المسلمون يحققون نصرًا على الفرنجة في معركة حارم بقيادة السلطان نور الدين زنكي.

1182 هـ – خان القرم التابع للدولة العثمانية يقوم بهجوم شتوي مفاجئ على أوكرانيا. ويأسر الآلاف، أثناء الحرب الروسية – العثمانية.

1355 هـ – جمهوريات أرمينيا السوفييتية الاشتراكية وأذربيجان الاشتراكية وجورجيا السوفييتية الاشتراكية. وقيرغيزستان يصبحون جزءًا من الاتحاد السوفيتي.

1362 هـ – انتخاب بشارة الخوري رئيسًا للبنان.

1431 هـ – الرئيس الأمريكي باراك أوباما يعلن نهاية العمليات العسكرية الأمريكية في العراق. وأن العراقيون باتوا مسؤولين عن الأمن في بلادهم.

مواليد

277 هـ – عبد الرحمن الناصر لدين الله، ثامن حكام الدولة الأموية في الأندلس وأول خلفاء قرطبة.

282 هـ – جعفر المقتدر بالله، الخليفة العباسي الثامن عشر.

1084 هـ – أحمد الثالث، السلطان العثماني الرابع والعشرون.

وفيات

1412 هـ – تحية كاظم، سيدة مصر الأولى.

1436 هـ – سعود الفيصل، وزير خارجية المملكة العربية السعودية.