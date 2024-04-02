هذا ما حدث في اليوم 23 من رمضان

طوال شهر رمضان المبارك نستعرض أهم وأبرز الأحداث التاريخية التي وقعت فى هذا الشهر الكريم. وشهد اليوم الثالث والعشرين من الشهر الكريم وقوع عدة أحداث.

أحداث

9هـ – المسلمون يهدمون صنم اللات بقيادة أبو سفيان والمغيرة بن شعبة، لِتُزال بذلك آثار عبادة تلك الإلاهة القديمة.

31هـ – انهيار الإمبراطورية الساسانية تمامًا في خلافة عثمان بن عفان. بعد مقتل يزدجرد بن شهريار آخر شواهين الفرس، وكانت أغلب بلاده قد افتتحت على يد المسلمين قبل ذلك.

96هـ – الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك يعزل عن إمرة المدينة المنورة عثمان بن حيان. ويولي عليها أبا بكر بن مُحَمّد بن عمرو بن حزم وكان من أكابر العلماء.

323هـ – محمد بن طغج الإخشيد يدخل مدينة الفسطاط ليستلم منصبه الجديد كوالٍ على الديار المصرية والشامية.

833هـ – قدوم مبعوث من شاه رخ بن تيمورلنك إلى السلطان برسباي المملوكي. وكان المبعوث لا يحمل رسالة رسمية وقد امتلأ خطابه بالآية القرآنية ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ﴾. وخاطب السلطان برسباي في غلظة، وتحمله السلطان لأنه ادعى أنه شريف، وكان للأشراف مكانتهم الدينية.

1280هـ – الدولة العثمانية تتنازل عن بناء القلاع بأراضي إمارة الجبل الأسود، الواقعة على شواطئ الأدرياتيكي إلى الشمال. من ألبانيا، وكانت إمارة الجبل الأسود خاضعة لحكم الدولة العثمانية. وأراد أميرها الاستقلال بحكمها.

1298هـ – قبائل الغرب والجنوب الغربي التونسي تعلن الجهاد ضد الفرنسيين المحتلين.

1349هـ – نيودلهي تصبح عاصمة الهند.

1371هـ – الحكومة التركية تسمح بدخول جميع أعضاء السلالة العثمانية عدا الأمراء أبناء السلاطين إلى تركيا. بعد إلغاء الخلافة العثمانية قبل نحو ثلاثين سنة. وطرد سلالة بني عثمان إلى خارج تركيا، بعدما حكموا البلاد مدة 963 عامًا، منها 407 أعوام هي مدة الخلافة.

1434هـ – انتخاب ممنون حسين رئيسًا لباكستان، خلفًا لآصف علي زرداري.

مواليد

26 هـ – يزيد بن معاوية، ثاني خلفاء الدولة الأموية.

220 هـ – أحمد بن طولون، مؤسس الدولة الطولونية في مصر والشام.

وفيات

584هـ – أسامة بن منقذ، فارس وشاعر مسلم وأحد قادة صلاح الدين الأيوبي.

1414هـ – عبد الله السلال، رئيس الجمهورية العربية اليمنية.