هذا ما حدث في اليوم 27 من رمضان

طوال شهر رمضان المبارك نستعرض أهم وأبرز الأحداث التاريخية التي وقعت فى هذا الشهر الكريم. وشهد اليوم السابع والعشرين من الشهر الكريم وقوع عدة أحداث.

أحداث

2هـ – فرض زكاة الفطر في المدينة المنورة.

65هـ – عبد الملك بن مروان بن الحكم الأمويّ القرشيّ يتولَّى الخلافةَ الإسلامية. بعد وفاة والده مروان بن الحكم، الذي لم يستمر في الحكم إلا عشرة أشهر وعِدَّة أيام.

658هـ – دخول سيف الدين قطز إلى دمشق بعد انتصاره في معركة عين جالوت.

986هـ – الصفويون ينتصرون على العثمانيين في معركة شماخة الثانية، ويأسرون عددًا من كبار القادة العثمانيين مثل «عادل كيراي». وقد قُتل في هذه المعركة 10 آلاف عثماني، و20 ألف صفويّ.

1093هـ – القائد العثماني «أوزون إبراهيم باشا» يستولي على قلعة فولك الحصينة في سلوفاكيا. إضافةً إلى 28 قلعة أخرى بالمنطقة، وقد استطاع هذا القائد تحقيق السيطرة الكاملة على سلوفاكيا.

1107هـ – السلطان العثماني مصطفى الثاني يقوم بحملته السلطانية الثانية على أوروبا. والتي أسفرت عن حرب شرسة مع الجيش الألماني، أسفرت عن انتصار العثمانيين. واستمرت هذه الحملة 6 أشهر.

1223هـ – فرق الإنكشارية العثمانية تقوم بثورة عنيفة ضد السلطان محمود الثاني بعد محاولته القضاء عليهم. الأمر الذي دفعه إلى مهادنتهم وتأجيل مشروعه القاضي بإصلاحهم. أو استئصالهم بعد أن أصبحوا أهم عامل من عوامل تخلف الدولة العثمانية.

1237هـ – البحارة اليونانيون يتمكنون من إحراق الدونانمة العثمانية، أي الأسطول البحري العثماني. في إطار ثورة اليونانيين التي اندلعت شرارتها في المورة، ضد الحكم العثماني. وأستشهد في هذه المعركة نحو ثلاث آلاف مقاتل من البحرية العثمانية.

1366هـ – انفصال باكستان عن الهند، وتعيين محمد علي جناح حاكماً عليها.

1438هـ – ملك المملكة العربية السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود يعفي الأمير محمد بن نايف من جميع مناصبه ويعلن محمد بن سلمان وليًا للعهد.

مواليد

821هـ – أبو عمرو عثمان بن محمد المنصور، سلطان حفصي حكم أفريقية.

وفيات

392هـ – المنصور بن أبي عامر، حاجب الخلافة والحاكم الفعلي للخلافة الأموية في الأندلس في عهد الخليفة هشام المؤيد بالله.