هذا ما حدث في 10 رمضان

طوال شهر رمضان المبارك نستعرض أهم وأبرز الأحداث التاريخية. التي وقعت فى هذا الشهر الكريم، وشهد اليوم العاشر من الشهر الكريم وقوع عدة احداث هامة منها :

أحداث

126 هـ – عدد من الثوار يحيطون بقصر الخليفة الأموي الوليد بن يزيد. في قرية البخراء على بعد أميال من تدمر ويقتلونه.

362 هـ – الخليفة الفاطمي المعز لدين الله، وفي أول استقرار له بمصر، يرسل منشورًا عامًا. يقول فيه “خير الناس بعد رسول الله ﷺ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب”. وفي نفس اليوم عيّن ابن مهذب أمينًا على بيت المال.

485 هـ – أحد غلمان فرقة الباطنية المعروفة بالحشاشين يتمكن من قتل نظام الملك أبو الحسن علي بن إسحاق. الذي كان وزيرًا للسلطان ألب أرسلان. ثم وزيرًا لابنه ملكشاه نحو ثلاثين عامًا، حيث طعنه طعنات قاتلة، فسقط صريعًا.

648 هـ – انتصار المسلمين على الصليبيين في معركة المنصورة حيث أسر الملك لويس التاسع قتل عدد كبير من جنوده.

816 هـ – السلطان المملوكي المؤيد شيخ يصدر قرارًا بتعيين ابن العديم قاضيًا للقضاة الحنفية. عوضًا عن القاضي صدر الدين بن العجمي الذي توفى ليلة السبت 8 رمضان.

828 هـ – السلطان المملوكي برسباي يصدر قرارًا بتعيين زين الدين ابن أبي الفرج استدارًا أي مشرفًا. على نفقات القصور السلطانية، وذلك بعد عزل الصاحب بدر الدين وحبسه.

840 هـ – السلطان المملوكي برسباي يعقد مجلس شورى لبحث تحرك أمير ذو القدر شمال الشام. على إمارة ابن قرمان المتحالف مع الدولة المملوكية، والسبب أن الأمير جانبك الصوفي خصم السلطان برسباي. قد هرب من السجن ولحق بأمير ذو القدر وشجعه على مهاجمة ابن قرمان. ليكيد لغريمه السلطان برسباي. وقد عزم برسباي على السفر للشام واستعد الأمراء لذلك، وكتب السلطان لأمراء المماليك بالشام لنجدة ابن قرمان.

853 هـ – الأمير عبد اللطيف بن ألغ بك يأمر باغتيال والده ألغ بك بن شاه روخ خامس. الأمراء التيموريين وذلك خلال سفره إلى مكة.

1320 هـ – افتتاح الخزان التابع لسد أسوان في مصر.

1387 هـ – جورج حبش يعلن تأسيس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

1393 هـ – اندلاع حرب العاشر من رمضان التي خاضتها مصر وسوريا ضد إسرائيل. لاسترداد الأراضي التي احتلتها الأخيرة في حرب النكسة.

مواليد

395 هـ – الظاهر لإعزاز دين الله، الخليفة الفاطمي السابع والإمام السابع عشر من أئمة الشيعة الإسماعيلية.

وفيات

3 ق. هـ – خديجة بنت خويلد، زوجة الرسول محمد وأول الناس إيمانًا برسالته.

126 هـ – الوليد بن يزيد، الخليفة الأموي الحادي عشر.

681 هـ – ميخائيل الثامن باليولوج، إمبراطور الإمبراطورية البيزنطية.

853 هـ – ألغ بك بن شاه روخ، الأمير التيموري الخامس.