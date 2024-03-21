هذا ما حدث في 11 رمضان

طوال شهر رمضان المبارك نستعرض أهم وأبرز الأحداث التاريخية. التي وقعت فى هذا الشهر الكريم، وشهد اليوم الحادي عشر من الشهر الكريم وقوع عدة احداث.

أحداث

3 هـ – الرسول محمد يتزوج بزينب بنت خزيمة الملقبة بأم المساكين.

9 هـ – قدم وفد من ثقيف على الرسول محمد فأسلموا. وكان سيدهم عروة بن مسعود قد جاء قبلًا معلنًا إسلامه، ثم أستأذن الرسول في الرجوع إلى قومه ليدعوهم إلى الإسلام. فلما رجع إليهم ودعاهم إلى الإسلام رموه بالنبل فقتلوه ثم ندموا. ورأوا أنهم لا طاقة لهم بحرب المسلمين فبعثوا وفدهم هذا اليوم معلنين إسلامهم. فقبل منهم الرسول ذلك وبعث معهم أبا سفيان صخر بن حرب والمغيرة بن شعبة لتحطيم أصنامهم.

12 هـ – قيصر الروم هرقل يجمع أهل حمص ومن بها من أشراف الروم ومن كان على دينه من العرب يحمسهم. ويحرضهم على قتال المسلمين، ذلك بعد أن وجّه إليه خليفة المسلمين أبو بكر الصديق أربعة جيوش بقيادة يزيد بن أبي سفيان. وأبي عبيدة بن الجراح وشرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص. ثم رحل هرقل إلى أنطاكية، فأقام بها واتخذها مقرًا له.

875 هـ – الأمير يشبك الداودار يعتقل قاضي سويقة السباعين بالقاهرة مع أعوانه ويتهمهم بالتزوير. في قضية وقف وحرمان امرأة من حقوقها. وتراجعوا عن الحكم في تلك القضية فأمر الأمير يشبك بنفي القاضي وأتباعه. فتوسط لهم بعض العلماء فعفا عنهم الأمير بشرط أن يعتزلوا القضاء.

922 هـ – السلطان العثماني سليم الأول يدخل دمشق دون مقاومة، تمّ حصار دمشق لمدة اثني عشر يومًا. ثم استسلمت في الحادي عشر من رمضان. فعُيّن لحكمها شهاب الدين أحمد بن يخشى العثماني. ومكث فيها السلطان العثماني سبعة وستين يومًا.

986 هـ – انتصار العثمانيين على الصفويين في معركة شماخة في القفقاس. كما خسر الصفويون في هذه المعركة 15 ألف شخصا.

1387 هـ – جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية تصبح عضوًا في جامعة الدول العربية.

1410 هـ – المسلمون في ألبانيا يصومون شهر رمضان ابتداء من هذا اليوم. دون تدخل الدولة واعتقال الصائمين كما كان يحدث في السابق.

وفيات

624 هـ – جنكيز خان، مؤسس الإمبراطورية المغولية وأول خاقاناتها.

1346 هـ – محمد جعفر شبر، عالم مسلم إيراني – عراقي.