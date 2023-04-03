هذا ما حدث في 12 رمضان

طوال شهر رمضان المبارك نستعرض أهم وأبرز الأحداث التاريخية. التي وقعت فى هذا الشهر الكريم، وشهد اليوم الثاني عشر من الشهر الكريم وقوع عدة احداث.

أحداث

8 هـ – الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر صحابته بالاستعداد للغزو دون أن يخبرهم بالجهة التي يقصدها. ونجح المسلمون بعد أيام بقيادة الرسول في فتح مكة.

13 هـ – نشوب معركة البويب بين جيش الخلافة الإسلامية والجيش الساساني. وانتصر المسلمون انتصارا عظيما فتح لهم الدخول إلى فارس.

238 هـ – جيش الروم بقيادة القيصر تيودور الرابع يهاجم مدينة دمياط في مصر. في عهد خلافة أبو الفضل جعفر المتوكل على الله، حيث قام الروم بنهب المدينة ونشروا فيها الفساد. وأحرقوا المساجد والدور والمخازن وقتلوا الكثير من الرجال والنساء، لكن المسلمين هبّوا لرد المعتدين، الذين عادوا إلى سفنهم في البحر.

331 هـ – القائد الحمداني توزون يدخل بغداد من قبل ناصر الدولة بن حمدان معلنًا بداية العصر العباسي الثاني.

666 هـ – المسلمون بقيادة الظاهر بيبرس يتمكنون من استرجاع مدينة أنطاكية من الصليبيين.

745 هـ – العالم المسلم والصيدلي الأندلسي ابن البيطار ينزل القيروان. في رحلة للبحث عن خواص بعض النباتات في سبيل استخلاص الأدوية والعقاقير.

748 هـ – بعض مماليك السلطان المظفر سيف الدين حاجي يتمردون عليه ويقتلونه بعد حكم دام سنة وثلاثة أشهر. وبعد أن أخذ في ممارسة القسوة والظلم والطغيان على الشعب وقرب بعض المماليك واضطهد طائفة أخرى.

886 هـ – احتراق المسجد النبوي للمرة الثانية، بعد أن كانت الأمطار تهطل على المدينة المنورة بغزارة. فضربت إحدى الصواعق المئذنة الرئيسيّة، حيث كان رئيس المؤذنين الشيخ شمس الدين ابن الخطيب بها يؤذن للصلاة، فقضت عليه. وسقط الهلال مشتعلًا. وانشق سقف المنارة، فالتهمت النيران سقف المسجد واحترقت الجدران والكتب والمصاحف. وعجز الناس عن إطفاء النيران. وهلك في هذا الحريق بضعة عشر شخصًا، حيث كتب أهل المدينة للسلطان قايتباي في مصر. فأرسل المؤن والعمّال وكل المواد لعمارته.

1094 هـ – القوات العثمانية تحقق انتصار كبير في «معركة فيينا». وذلك عندما تمكنت من فتح ثغرة في الدفاع عن المدينة التي كانت واحدة من أهم العواصم الأوروبية.

وفيات

581 هـ – ألفونسو الأول، ملك مملكة البرتغال.

597 هـ – أبو الفرج بن الجوزي، علامة وشيخ الإسلام.

748 هـ – سيف الدين حاجي، سلطان مملوكي.

1431 هـ – لخضر بن طوبال، سياسي جزائري.

1441 هـ – محمد محمود الطبلاوي، عالم مُقرئ مصري.