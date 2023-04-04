هذا ما حدث في 13 رمضان

طوال شهر رمضان المبارك نستعرض أهم وأبرز الأحداث التاريخية. التي وقعت فى هذا الشهر الكريم، وشهد اليوم الثالث عشر من الشهر الكريم وقوع عدة احداث.

أحداث

15 هـ – وصول الخليفة عمر بن الخطاب إلى الشام ليستلم مفاتيح بيت المقدس من البطريرك صفرونيوس. بعد معارك ضارية لجنود الإسلام لفتح ديار الشام، وكتب عهدًا لأهلها يؤمن أرواحهم وأموالهم عرف باسم العهدة العمرية.

67 هـ – ظهور الطاعون وانتشاره في الحجاز، وسُمّي «الطاعون الجارف» لأنه كان يجرفُ من يتعرض له ولا يهرب منه. وقد كان ذلك أيام حكم عبد الله بن الزبير للحجاز. كان إجمالي ما مات بذلك الطاعون حوالي مائتي ألف شخص منهم ثمانون ولدًا للصحابي أنس بن مالك.

250 هـ – الخليفة العباسي أحمد المستعين بالله يرسل جيشًا يقوده موسى بن بغا الكبير إلى حمص. بعد أن كان أهلها قد وثبوا على الوالي وقتلوه في شهر رجب. وقد حاربهم ذلك الجيش وهزمهم وقتل الكثير من أهل حمص وأحرق المدينة وأسر جماعة من أهلها.

1396 هـ – منظمة التحرير الفلسطينية تأخذ وضع عضو كامل في جامعة الدول العربية.

مواليد

1199 هـ – محمود الثاني، السلطان العثماني الثلاثون.

وفيات

40 هـ – أبو لبابة، صحابي من الأنصار.

95 هـ – الحجاج بن يوسف الثقفي، قائد أموي ووالي الكوفة.

181 هـ – عبد الله بن المبارك المروزي، عالم وإمام مجاهد مجتهد.

272 هـ – ابن ماجة، صاحب سنن ابن ماجه أحد كتب الصحاح الستة.

985 هـ – إسماعيل الثاني الصفوي، ثالث شواهين الدولة الصفوية.

1265 هـ – محمد علي باشا، والي مصر ومؤسس الأسرة العلوية.