هذا ما حدث في 14 رمضان

طوال شهر رمضان المبارك نستعرض أهم وأبرز الأحداث التاريخية. التي وقعت فى هذا الشهر الكريم، وشهد اليوم الرابع عشر من الشهر الكريم وقوع عدة احداث.

أحداث

132 هـ – العباسيون يدخلون مدينة دمشق عاصمة الاُمويين حيث انهارت الدولة الأموية بعد عمر دام أقل من قرن. وتسلم بنو العباس الدولة لمدة زادت على خمسة قرون، وكان أولهم أبا العباس السفاح.

وقد لاحق العباسيون الأمويين، وقتلوا كل من ظفروا به منهم. ولم يفلت منهم إلا عبد الرحمن الداخل الملقب بصقر قريش؛ حيث هرب وأسَّس دولته بالأندلس.

145 هـ – مقتل محمد النفس الزكية مع جماعة من المسلمين عند موضع أحجار الزيت قرب المدينة المنورة. على يد جيش أبي جعفر المنصور بعد أن ثار على العباسيين.

264 هـ – المسلمون يفتحون مدينة سرقوسة في صقلية.

359 هـ – وضع حجر الأساس والبدء في بناء الجامع الأزهر بالقاهرة، وتم بناؤه في حوالي سنتين تقريبًا.

492 هـ – الوزير الفاطمي الأفضل شاهنشاه يصل بجيشه إلى عسقلان حيث أرسل للصليبيين يوبخهم على نكث العهد. ومهاجمتهم الدولة الفاطمية بعد أن كان الاتفاق بينهم وبين الفاطميين. أن يكونوا حلفاء ضد السلاجقة العباسيين، ولكنهم ردوا رسل الأفضل وتتبعوهم أثناء عودتهم وهزموا الجيش الفاطمي.

748 هـ – ولاية السلطان حسن بن الناصر محمد قلاوون على مصر والشام، تولى الحكم صغيرًا. ولم يكن مطلق اليد في تصريف شئون الدولة، وهو صاحب أعظم أثر إسلامي في مصر، المعروف باسم مدرسة السلطان حسن.

829 هـ – السلطان برسباي يعين الأمير يشبك الساقي قائداً عاماً للجيش.

1197 هـ – وقوع معركة الرقة بين الكويتيين وقبيلة بني كعب.

وفيات

630 هـ – مظفر الدين كوكبوري، أمير أربيل وأحد كبار القادة الذين شاركوا صلاح الدين الأيوبي في جهاده ضد الصليبيين.