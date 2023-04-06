هذا ما حدث في 15 رمضان

طوال شهر رمضان المبارك نستعرض أهم وأبرز الأحداث التاريخية. التي وقعت فى هذا الشهر الكريم، وشهد اليوم الخامس عشر من الشهر الكريم وقوع عدة احداث.

أحداث

37هـ – تولية محمد بن أبي بكر على مصر.

138هـ – عبد الرحمن الداخل يعبر البحر إلى الأندلس هربًا من سيوف العباسيين. ليؤسس دولة إسلامية جديدة هي الدولة الأموية في الأندلس.

255هـ – تولّي السلطان يعقوب بن الليث الصفار أوّل ملوك الدولة الصفارية الحكم في دولته التي أسسها في بلاد ما وراء النهر.

362هـ – جلوس الخليفة الفاطمي المعز لدين الله في قصره الذهبي على السرير الذهب المعمول من الذهب الخالص. يستقبل الناس وذلك طبقًا للطقوس الفاطمية: الأشراف أولًا ثم الأولياء ثم الوجهاء. وجوهر الصقلي قائم بين يدي الخليفة يقدم له الناس فردًا فردًا.

584هـ – الصليبيون يسلمون قلعة صفد للقائد صلاح الدين الأيوبي.

748هـ – السلطان حسن بن الناصر محمد قلاوون يتولى عرش مصر.

876هـ – السلطان قايتباي يستقبل بالقصر الأبلق بالقلعة مبعوثًا من السلطان العثماني بايزيد الثاني. وقد أعد السلطان قايتباي موكبًا هائلًا للمبعوث العثماني والوفد المرافق له. وقد قدموا هديتهم للسلطان وهي أربعة من المماليك وأربعة من الثياب الفاخرة من صوف السنجاب المدثر المخمل. وعشرة أقفاص من الفضيات فيها عشرون قطعة، وهدايا أخرى من الملابس الفاخرة.

1224هـ – الدولة العثمانية تهزم روسيا في معركة تاتاريجه، ومصرع حوالي 10 آلاف جندي روسي.

1411هـ – الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد يعلن إجراء أول انتخابات عامة متعددة الأحزاب في تاريخ البلاد.

مواليد

3هـ – الحسن بن علي بن أبي طالب، حفيد الرسول محمد وخامس الخلفاء الراشدين.

550هـ – ألفونسو الثامن، ملك قشتالة.

1306هـ – إيليا أبو ماضي، شاعر لبناني من شعراء المهجر.

1371هـ – أورخان باموق، روائي تركي حائز على جائزة نوبل في الأدب.

وفيات

37هـ – عبيد الله بن عمر بن الخطاب، صحابي ونجل عمر بن الخطاب.