هذا ما حدث في 16 رمضان

أحداث

2هـ – وصول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وجيش المسلمين إلى بدر، وإذا بقريش قد سبقوهم إليها. وقد نزلوا بالعدوة القصوى من المدينة، وهو الجانب الجنوبي من بدر. فنزل النبي وأصحابه بالعدوة الدنيا من المدينة، وهو الجانب الشمالي من بدر0. استعدادًا للموقعة الحاسمة بين الطرفين.

385هـ – الفاطميون ينادون في القاهرة لكل من كان من أهل السلاح أن يخرج ليأخذ الرزق الكثير. وذلك لحشد العساكر لحراسة النواحي البعيدة من الشام بعد أن تفاقم تهديد الروم البيزنطيين للبلاد الشامية.

394هـ – الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله يأمر بعزل القاضي الحسين بن النعمان بعد أن تضايق من علو نفوذه واستكباره. ويولّي مكانه في القضاء عبد العزيز بن النعمان الذي نزل في موكب عظيم إلى جامع عمرو بن العاص.

409هـ – المسلمون في كشمير يصومون لأول مرة. وذلك بعد أن زحف القائد محمود بن سُبُكْتِكِيْن الغزنوي إلى تلك البلاد لفتحها. وعند وصوله إلى حدود الولاية، خرج إليه حاكمها. فرحب به وأسلم على أيديهم من دون قتال، وصام هو وشعبه ما تبقى من رمضان.

1061هـ – اغتيال السلطانة كوسم مهبيكر، إحدى أشهر النساء في التاريخ العثماني عن عمر يناهز 62 عامًا. دون تحديد هوية القاتل على وجه الدقة.

خديجة طرخان تتولى نيابة السلطنة في الدولة العثمانية، نيابة عن ابنها الصغير محمد الرابع. وهي من أصل أوكراني، وكان عمرها آنذاك 24 عامًا. واستمرت نيابتها حوالي 5 سنوات، عندما صعد محمد باشا الكوبريللي إلى الصدارة العظمى.

1213هـ – مطاردة نابليون بونابرت للمماليك في العريش ثم اندحاره أمام عكا.

1396هـ – انضمام فلسطين إلى جامعة الدول العربية. بعد الموافقة على اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية ممثلًا شرعيًا للشعب الفلسطيني.

مواليد

1352هـ – الأخضر الإبراهيمي، سياسي ودبلوماسي جزائري.

وفيات

845هـ – أحمد بن علي المقريزي، مؤرخ مسلم.

1061هـ – كوسم مهبيكر، سلطانة أم وزوجة السلطان أحمد الأول.