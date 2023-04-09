هذا ما حدث في 18 رمضان

طوال شهر رمضان المبارك نستعرض أهم وأبرز الأحداث التاريخية التي وقعت فى هذا الشهر الكريم. وشهد اليوم الثامن عشر من الشهر الكريم وقوع عدة أحداث.

أحداث

40هـ – مبايعة الحسن بن علي بالخلافة بعد مقتل أبيه علي بن أبي طالب.

251هـ – اندلاع معركة بين القائد العباسي هشام بن أبي دلف والثائر العلوي في نينوى بالعراق. وقد قتل القائد العباسي أربعين رجلًا من جيش العلوي الثائر. ثم افترق فدخل الكوفة فبايع أهلها للمعتز العباسي، ودخل هشام بن أبي دلف بغداد.

295هـ – وصول رسول من أبي معز زيادة الله بن الأغلب ـ آخر حاكم لدولة الأغالبة في إفريقية – إلى بغداد. وذلك في أواخر عهد الخليفة المكتفي العباسي. وقدم المبعوث الأغلبي هدايا للخليفة.

484هـ – القائد يوسف بن تاشفين يجمع شمل المسلمين في الأندلس ويقضي على التفرقة بين ملوك الطوائف هناك.

539هـ – نهاية دولة المرابطين في المغرب العربي، وقيام دولة الموحدين.

723هـ – قدمت إلى دمشق جماعة من حجاج التتار المسلمين وفيهم بنت الملك أبغا بن هولاكو. وأخت الملك أرغون وعمة غازان وخربندا. وقد أكرمتهم السلطات المملوكية بالشام وأنزلتهم بالقصر الأبلق بدمشق وأجرت عليهم النفقات إلى أوان الحج.

1256هـ – الجيش العثماني يدخل مدينة حلب في الشام بعد طرد الجيش المصري بقيادة إبراهيم باشا من تلك البلاد. بعد معاهدة لندن التي نصّت على إخلاء والي مصر محمد علي باشا لبلاد الشام وعودة الدولة العثمانية للسيطرة عليها.

وفيات

21هـ – خالد بن الوليد، صحابي وقائد عسكري وفاتح الشام.

170هـ – يزيد بن حاتم المهلبي، قائد عسكري عباسي.

1346هـ – عباس بن محمد رضوان، عالم مسلم حجازي.

1357هـ – مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس الجمهورية التركية.