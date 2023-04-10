هذا ما حدث في 19 رمضان

طوال شهر رمضان المبارك نستعرض أهم وأبرز الأحداث التاريخية التي وقعت فى هذا الشهر الكريم. وشهد اليوم التاسع عشر من الشهر الكريم وقوع عدة أحداث.

أحداث

40 هـ – عبد الرحمن بن ملجم يضرب الخليفة علي بن أبي طالب بسيف مسموم على رأسه. أثناء إمامته المسلمين في صلاة الفجر في مسجد الكوفة.

92 هـ – القائد طارق بن زياد ينجح في السيطرة على شمال أيبيريا في بداية الفتح الإسلامي للأندلس.

665 هـ – مقتل الشيخ شهاب الدين أبو شامة المقدسي بسبب محنة حيكت ضده، في داره بطواحين الأشنان في دمشق.

784 هـ – مبايعة السلطان الظاهر سيف الدين برقوق بن أنس سلطانًا على الدولة المملوكية. لتبدأ بذلك السلالة البرجية بحكم مصر والشام.

1027 هـ – الصفويون ينتصرون على العثمانيين في معركة «بُل شكسته»، وخسر العثمانيون في هذه المعركة 15 ألف قتيل.

1094 هـ – القائد القرمي مراد كيراي المشارك مع الجيش العثماني في حصار «فيينا». يرتكب أحد أكبر الخيانات في التاريخ الإسلامي. بتركه الجيش البولوني والنمساوي يعبر نهر الدونة لفك الحصار العثماني عن فيينا.

1096 هـ – استسلام قلعة «أويفار» التي كانت خاضعة للدولة العثمانية منذ 21 عاما. وكان الاستيلاء على هذه القلعة سببا في إقامة الأفراح في العالم المسيحي.

1267 هـ – الصدر الأعظم العثماني رشيد باشا يؤسس الأكاديمية الإمبراطورية التي كانت تسمى «أنجمش دانش».

1357 هـ – عصمت إينونو يتولى رئاسة الجمهورية التركية خلفًا لمصطفى كمال أتاتورك.

وفيات

101 هـ – أيوب بن شرحبيل الأصبحي، والي مصر في عهد الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز.

174 هـ – روح بن حاتم، والي القيروان في عهد أول خمس خلفاء عباسيين.

587 هـ – تقي الدين عمر بن شاهنشاه، أمير أيوبي وابن أخ صلاح الدين.

1425 هـ – زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.