هذا ما حدث في 5 رمضان

طوال شهر رمضان المبارك نستعرض أهم وأبرز الأحداث التاريخية. التي وقعت فى هذا الشهر الكريم، وشهد اليوم الخامس من الشهر الكريم وقوع عدة احداث هامة منها :

201 هـ – الخليفة العباسي عبد الله المأمون بن هارون الرشيد يبايع علي بن موسى الرضا بالإمامة العلوية.

1019 هـ – الشيخ المأمون يسلم العرائش لفيليب الثالث ملك إسبانيا.

1073 هـ – الدولة العثمانية تعلن الحربَ على الإمبراطورية الرومانية المقدسة بعد 56 عاماً من معاهدة سيتفاتوروك. التي أوقفت الحرب السابقة بينهم، وكان سبب الحرب هذه المرة هو بناء الألمان قلعة حصينة على الحدود مع الدولة العثمانية.

1336 هـ – الجيش العثماني يحتل مدينة تبريز الإيرانية أثناء الحرب العالمية الأولى.

1342 هـ – وقوع معركة بئر الغبي بين المجاهدين الليبيين والقوات الإيطالية.

1373 هـ – حركة الفلاقة التونسية المقاومة تكثف عمليات مقاومتها للفرنسيين بعد هزيمة فرنسا في الهند الصينية.

1382 هـ – أمير الكويت الشيخ عبد الله السالم الصباح يفتتح أول برلمان كويتي منتخب باسم مجلس الأمة.

مواليد

113 هـ – عبد الرحمن الداخل، مؤسس الدولة الأموية في الأندلس.

وفيات

1442 هـ – مصطفى مسلم عالم مسلم سوري متخصص في التفسير.