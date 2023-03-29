هذا ما حدث في 7 رمضان

طوال شهر رمضان المبارك نستعرض أهم وأبرز الأحداث التاريخية. التي وقعت فى هذا الشهر الكريم، وشهد اليوم السابع من الشهر الكريم وقوع عدة احداث هامة منها :

أحداث

361 هـ – افتتاح الجامع الأزهر للعبادة والعلم وأُقيمت الصلاة لأول مرة فيه بالقاهرة. وهكذا صار الأزهر جامعًا وجامعة، جامعًا للعبادة، وجامعةً للعلم.

362 هـ- القاهرة تصبح حاضرة الدولة الفاطمية (العبيدية) حيث أعلن الخليفة المعز لدين الله القاهرة عاصمة لدولته. بعد أن كانت مدينة المهدية هي حاضرة الدولة الفاطمية.

960 هـ – القائد البحري العثماني طرغد بك يستولي على جزيرة كورسيكا ومدينة قطانية في صقلية بعد إبادته لحاميتها. وتخليصه لسبعة آلاف أسير مسلم، ثم قام بتسليم كورسيكا للفرنسيين. الذين لم يستطيعوا الاحتفاظ بها طويلاً أمام الأسبان الذين سيطروا عليها في نفس العام.

1430 هـ – نجاة مساعد وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود من حاولة اغتيال. نفذها مطلوب أمني زعم إنه يرغب بتسليم نفسه. حيث دخل إلى مكتب مساعد الوزير الكائن في منزله بجدة وقام بعد الدخول بتفجير نفسه. ليتناثر جسده إلى أشلاء. بينما لم يصب الأمير محمد سوى بجروح طفيفة، وتبنى تنظيم القاعدة في جزيرة العرب مسئولية الهجوم.

مواليد

1366 هـ – ثروت الحسن، زوجة ولي عهد الأردن السابق الأمير الحسن بن طلال.

وفيات

224 هـ – إبراهيم بن المهدي العباسي، أخو هارون الرشيد.

1438 هـ – محمد الراوي، عالم مسلم مصري.