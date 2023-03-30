هذا ما حدث في 8 رمضان

طوال شهر رمضان المبارك نستعرض أهم وأبرز الأحداث التاريخية. التي وقعت فى هذا الشهر الكريم، وشهد اليوم السابع من الشهر الكريم وقوع عدة احداث هامة منها :

أحداث

8 هـ – الرسول محمد يرسل أبا قتادة الأنصاري إلى بطن إضا، للتمويه على المشركين بخط سير المسلمين لفتح مكة. وكان أبو قتادة قد عاد لتوه من مهمة في غضفان بنجد التي آذى أهلها المسلمين.

9 هـ – وقوع غزوة تبوك بين الروم وحلفائهم من قبائل العرب ضد المسلمين.

164 هـ – عودة جيش المسلمين إلى قرطبة ظافراً، بعد انتصاره على جيش شارلمان في معركة باب الشزري.

287 هـ – وصول رسالة إلى الخليفة العباسي أحمد المعتضد بالله في أثناء صراعه مع القرامطة. الذين يقودهم أبو سعيد الجنابي تنص على أن القرامطة. قد أطلقوا القائد العباسي العباس بن عمرو الغنوي الذي أسروه، وأنه قادم إلى بغداد في مركب.

431 هـ – السلطان السلجوقي طغرل بك ينتصر على جيش الدولة الغزنوية في معركة داندقان، ويستولي على خراسان. ويجبر الغزنويين على الاعتراف بالدولة السلجوقية كأكبر وأقوى دولة في المنطقة.

455 هـ – ولاية السلطان السلوجوقي ألب أرسلان، بعد وفاة عمه السلطان طغرل بك المؤسس الحقيقي لدولة السلاجقة.

665 هـ – بدأ حصار مدينة عكا بقيادة الظاهر بيبرس. وكان قد بلغه وهو في دمشق أن جماعة من الفرنج تغير في الليل على المسلمين. وتتوارى وهي ترتدي ثياب المسلمين، قاد السلطان بيبرس سرية خاصة استطاعت اقتناصهم. بعد أن كانوا ينطلقون من عكا، وحاول الفرنج المقيمون في عكا ضرب المسلمين. فأمر بيبرس بالقضاء على حاميتها وهدم جدرانها إذا لم يمتثل أهلها بالولاء للنظام الإسلامي للدولة.

وفيات

273 هـ – ابن ماجة، إمام محدث.

455 هـ – طغرل بك السلجوقي، ثالث سلاطين السلاجقة.

578 هـ – أبو القاسم الزهراوي، عالم مسلم أندلسي ووالد الجراحة المعاصرة.

616 هـ – أبو زكريا التكريتي، فقيه شافعي وقاضي ولغوي وشاعر عربي عراقي.