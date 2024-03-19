هذا ما حدث في 9 رمضان

طوال شهر رمضان المبارك نستعرض أهم وأبرز الأحداث التاريخية. التي وقعت فى هذا الشهر الكريم، وشهد اليوم السابع من الشهر الكريم وقوع عدة احداث هامة منها :

أحداث

212هـ – المسلمون ينزلون على شواطئ جزيرة صقلية بقيادة أسد بن الفرات بن سنان في عهد الخليفة المأمون. ويسيطرون عليها لينشروا الإسلام في ربوعها.

381هـ – الخليفة الفاطمي العزيز بالله يتصدق بعشرة آلاف دينار على الفقراء. بعد أن أصيب ابنه منصور بمرضٍ عضال، على أمل أن يشفي الله ابنه.

452هـ – الخليفة الفاطمي المستنصر بالله يصدر قرارًا بعزل ابن المغربي عن الوزارة وإعادة أبو الفرج البابلي إليها.

559هـ – فك الحصار عن القاهرة في الحرب بين شاور بن مجير السعدي وأسد الدين شيركوه أثناء خلافة العاضد لدين الله. آخر خلفاء الفاطميين، للسيطرة على الوزارة في الدولة.

825هـ – إعادة الآذان بمأذنة مدرسة السلطان حسن، أفخر بناء إسلامي في القاهرة حينها، وذلك في سلطنة الظاهر ططر المملوكي.

827هـ – سفينتان إسلاميتان تقلعان من ساحل بولاق إلى البحر المتوسط غرباً وعليهما ثمانون مملوكاً. وذلك لمطاردة القراصنة الفرنجة الذين تجرأوا على سواحل المسلمين في مدينة بيروت.

1326هـ – القيصر النمساوي فرانز جوزيف الأول يعلن ضم بلاد البوسنة والهرسك ذات الأغلبية المسلمة إلى بلاده. بعد 30 عامًا من انضمامها إلى الدولة العثمانية التي كانت تتبعها البوسنة والهرسك.

-بلغاريا تعلن انفصالها عن الدولة العثمانية، وتعلن قيام نظام الحكم الملكي فيها من جانب واحد.

1364هـ – إعلان استقلال إندونيسيا من الاحتلال الياباني.

1367هـ – صدور قرار مجلس الأمن رقم 54 بوقف الأعمال العسكرية في فلسطين.

1376هـ – إعادة افتتاح قناة السويس أمام الملاحة البحرية بعد إغلاقها بسبب العدوان الثلاثي.

1442هـ – مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي متأثرًا بإصابته في هجوم شنه متمردو جبهة التغيير والوفاق في شمال البلاد.

وفيات

297هـ – أبو بكر محمد بن داوود الظاهري، إمام فقيه ظاهري.

455هـ – طغرل بك، سلطان سلجوقي.

1302هـ – محمد أحمد المهدي، زعيم سوداني.

1350هـ – علي الخوئي، فقيه مسلم وشاعر وكاتب إيراني.

1400هـ – صلاح البيطار، رئيس وزراء سوريا الأسبق.

1436هـ – محمد بن نبهان المصري، قارئ وكاتب وعالم بالقراءات وأستاذ القرآن الكريم وعلومه والقراءات في جامعة أم القرى.

1442هـ – إدريس ديبي، سابع رؤساء جمهورية التشاد.