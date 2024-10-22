هذا ما حدث لامرأة حاولت التقاط هاتفها من بين الصخور

أثناء محاولتها استعادة هاتفها الذي سقط بين الصخور في وادي هانتر بأستراليا. ظلت امرأة عالقة رأسًا على عقب لمدة سبع ساعات.

فبتاريخ 12 أكتوبر، علقت امرأة بطريق الخطأ في صدع يبلغ طوله ثلاثة أمتار في هانتر فالي، نيو ساوث ويلز. أستراليا، أثناء محاولتها استعادة هاتفها الذي سقط بين الصخور.

وحاولت الشابة البالغة من العمر 23 عاماً، وهي محاصرة رأساً على عقب، في البداية. إخراج نفسها من التجويف بمساعدة أصدقائها، ولكن دون جدوى.

وبعد مرور ساعة، اتصلوا أخيرًا بخدمات الطوارئ التي تم إرسالها إلى مكان الحادث.

وقالت هيئة الإسعاف في نيو ساوث ويلز في بيان إن عملية الإنقاذ. التي استمرت سبع ساعات، كانت حساسة بشكل خاص.

كان لا بد أولاً من إزالة العديد من الصخور الكبيرة لإنشاء نقطة وصول لفرق الإنقاذ.

وكان لا بد من توجيه الأسترالي بعد ذلك عبر المنعطف الضيق على شكل “S”. والذي يتطلب ساعة من العمل على الأقل.

وأفادت خدمة إسعاف نيو ساوث ويلز في بيانها أن آخر صخرة متبقية. - تزن حوالي 500 كيلوغرام – أثبتت “صعوبة تحريكها”.

وأصر قائلاً: “كان لكل فريق دور يلعبه، وقد عملنا جميعًا معًا بشكل لا يصدق لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة للضحية”.

الأمر المؤكد هو أن أعضاء هيئة إسعاف نيو ساوث ويلز لن ينسوا عملية الإنقاذ هذه.

وقال المسعف بيتر واتس لإذاعة ABC News الأسترالية: “خلال السنوات العشر التي قضيتها كمستجيب أول. لم أواجه موقفًا كهذا من قبل، كان الأمر صعبًا، ولكنه مجزٍ بشكل لا يصدق”.

وبحسب المنقذ، ظلت الشابة “شجاعة للغاية” طوال العملية.

وأضاف: “كنت سأتفاجأ في مثل هذا الموقف، لكن عندما كنا هناك. كانت هادئة ومركزة، مهما طلبنا منها. كانت قادرة على القيام به لمساعدتنا في إخراجها من هناك”.

وتم نقل الشابة، التي لم تتمكن في النهاية من استعادة هاتفها، إلى المستشفى للمراقبة.

وقالت خدمة الإسعاف في نيو ساوث ويلز إنها عانت من بعض الخدوش والكدمات الطفيفة.