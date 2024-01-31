هذا ما حدث للاعبي المنتخب المغربي بعد الإقصاء من “الكان”

كشفت مصادر مقربة من محيط المنتخب المغربي، عن ماحدث داخل غرف تغيير حفظ الملابس، بعد الإقصاء من كأس أمم إفريقيا 2023، أمام جنوب إفريقيا.

وحسب ما كشفه موقع “وين وين“، اليوم الأربعاء، فإن لاعبي المنتخب المغربي، تأثروا بشدة من الإقصاء أمام جنوب إفريقيا برسم ثمن نهائي “كان” كوت ديفوار.

وأضاف المصدر، أن عددا من لاعبي المنتخب المغربي، دخلوا في نوبة بكاء شديدة بغرف حفظ الملابس مطولا.

كما قام المدرب الركراكي، بالحديث مع لاعبيه في غرف حفظ الملابس، وطالبهم بالصبر، وأكد لهم أنه يتحمل مسؤولية الإقصاء.

بعدها حاول الركراكي، إخراج لاعبيه من هول صدمة الإقصاء، بالحرص على الاجتماع بلاعبيه لتناول وجبة جماعية، لإخراجهم من مرارة الإقصاء التي جعلت عددًا منهم يدخلون في نوبة بكاء كبيرة.

وللإشارة، تتواصل عقدة المنتخب المغربي في منافسات كأس أمم إفريقيا، بالإقصاء أمام جنوب إفريقيا، أمس الثلاثاء، في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2023 بالكوت ديفوار، حيث يعود أول وآخر تتويج للمغرب بكأس أمم إفريقيا إلى عام 1976.