هذا ما حل بجزائرية بعد أن فقدت عائلتها في حريق مهول بكندا

إن فقدان أفراد الأسرة هو اختبار نفسي حقيقي. عندما يكون هذا مصحوبًا بظروف ومخاطر مشددة، يصبح من المستحيل التغلب عليه.

هذا ما حدث لنجية رمانة لويسيل، البالغة 45 عاما من أصل جزائري. مقيمة في كندا فقدت زوجها جاي لوازيل ، 69 عاما ، وابنها الوحيد أنطوان، 11 عاما. في حريق قبل ستة أشهر.

وبحسب وسائل الإعلام الكندية، قالت الجزائرية إنها فقدت كل شيء بوفاة ابنها وزوجها وكل ما تفعله هو البكاء.

كانت نجية تواجه مأساة حقيقية. فقدت ابنها وزوجها حياتهم في حريق. رأت المنزل يحترق ، بينما كان الاثنين عالقين هناك.

وتمكنت من الهروب بالقفز من الطابق الثاني ورغم الحروق والتسمم بالدخان ، نجت.

بعد الأحداث ، دخلت في غيبوبة ولم تستيقظ إلا بعد أيام قليلة ، بدون ابن ، بلا زوج ، وبدون منزل.

حوّلت النيران منزل المرأة إلى رماد. في هذه المرة فقدت كل شيء ، بما في ذلك وثائقها.

وأوضحت أن زوجها هو الذي اهتم بالجانب الإداري والأوراق ، وبالتالي وجدت نفسها تائهة بين “التركة وديون زوجها. والتأمين على المنزل والأدلة والفواتير وتحقيقات الشرطة.

ابن أخيها ، مالك ، الذي جاء لمساعدتها يشهد على محنة نجية. في الواقع ، كما لو أن موت أحبائها لم يكن صعبًا بما يكفي ، يجب عليها أيضًا أن تواجه إجراءات لا نهاية لها مصحوبة ببيروقراطية مرهقة.