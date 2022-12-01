هذا ما حل بصاحبة مطعم في فرنسا طردت امرأة محجبة

في الربيع الماضي ، مُنعت امرأة محجبة في بيرينيه أتلانتيك ، بالقرب من الحدود مع إسبانيا ، من دخول مطعم في هينداي.

ولم يتردد الأخير برفقة ابنه في تصوير المشهد ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي. حيث أعربت صاحبة المطعم المعني صراحةً عن رغبتها في عدم رؤية “امرأة ترتدي زي عصور ما قبل التاريخ” في مؤسستها.

علاوة على ذلك، وبعد التعليقات اللاذعة التي هاجمت المطعم. أوضحت صاحبته أنها لا تقبل أي شيء قد يكون له علاقة بأداة الخضوع الأنثوية.

وحسب تقارير الإعلام الفرنسي، فبعد رفض الشاب رؤية والدته مهينة بسبب ارتدائها الحجاب. قدم شكوى بالتمييز في مركز شرطة باو.

وبالفعل، خلال محاكمتها في 15 نوفمبر، قالت المرأة المحجبة المعنية إنها شعرت بالإهانة الشديدة “كأفراد من غير المواطنين”.

بالإضافة إلى ذلك، قالت إن المالكة البالغة من العمر ستين عامًا قبلت دخول المرأة بشرط خلع حجابها.

من جانبها، خلال هذه المحاكمة ، طلبت نيابة بايون غرامة قدرها 600 أورو. بالإضافة إلى هذه الغرامة، سيتعين على صاحبة هذا المطعم دفع مبلغ 1300 أورو كضرر معنوي تعرضت له السيدة المحجبة وابنها.

كما قضت المحكمة المكلفة بهذه القضية. ضد صاحب المطعم المعني بالالتزام باتباع مسار المواطنة من أجل تعلم قيم الجمهورية.