هذا ما حملته الشاحنات.. استبعاد الوقود يُبقي أرواح المصابين بغزة في خطر

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، أن استبعاد الوقود من المساعدات الإنسانية التي دخلت اليوم عبر معبر رفح، سيبقي أرواح المرضى والمصابين في غزة في خطر.

وأكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن قافلة المساعدات التي دخلت اليوم وقوامها 20 شاحنة، هي أقل بكثير من حاجة قطاع غزة في الأوضاع الطبيعية.

مشيرا إلى أنه كان يدخل القطاع يوميا أكثر من 500 شاحنة محملة بمختلف الاحتياجات.

وتحمل الشاحنات المياه والمعلبات وبعض شاحنات الأدوية والمستلزمات الطبية،

وقال المتحدث إن هذه القافلة وعشرات مثلها لن تلبي حاجات القطاع حاليا كما وكيفا، سيما في ضوء عدم إدخال الوقود الذي بات أولوية بالنسبة لعمل كافة القطاعات الخدماتية لشحه في بعض المناطق ونفاده في مناطق أخرى.

هذا أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، السبت، عن ارتفاع عدد القتلى إلى 4473، منذ بداية الحرب في غزة في 7 أكتوبر الجاري.

وقالت الوزارة في بيان، إن “4137 شهيدا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة منذ بداية العدوان. فيما ارتفع عدد الشهداء في محافظات الضفة إلى 84، مؤكدة أن 70% من حصيلة الشهداء في القطاع هم من الأطفال والنساء والمسنين”.

‎وأضافت أن “أكثر من 15400 مواطن أصيب، منهم 14000 في قطاع غزة، و1400 في محافظات الضفة الغربية”.