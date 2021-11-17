هذا ما خلفته الأمطار الغزيرة في الساعات الماضية

سجلت وحدات الحماية المدنية عدة تدخلات على إثر الأمطار الغزيرة المتساقطة على عدة ولايات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ولاية الجزائر:

قامت وحدات الحماية المدنية، بعدة عمليات لامتصاص مياه الأمطار داخل المنازل وبعض المنشآت و المرافق. كما تمت هذه التدخلات، في كل من بلديات برج البحري، وبئر توتة، والكاليتوس، وبلدية باب الواد.

وتم تسجيل انهيار جزئي لشرفة بعمارة 12 نهج العقيد لطفي، وانهيار جدار لبناية على غثر انجراف التربة بـ 14 نهج سوكوتو.

ولحسن الحظ، لم يخلف هاذين الحادثين، أية خسائر بشرية.

كما تم تسجيل انهيار جزئي لسقف منزل قديم قرب محطة الخدمات، ببلدية راس حميدو . وانهار في بلدية بلوزداد، جدار على الطريق نتيجة انجراف التربة.

أما بلدية بئر مراد رايس، فتم تسجيل خطر انهيار منزلين فوضويين بحوش جيرو. وبلدية بولوغين، انهار سقف مطبخ لبناية ب53 نهج ارزقي ياصف بدون تسجيل ضحايا.

كما تم القيام بعمليات معاينة انجراف التربة على مستوى 53 نهج ارزقي ياصف، و32 الاخوة زواوي، و14 نهج بوجمعة بوشير ببلدية بولوغين.

وفي بلدية العاشور، تم تسجيل سقوط عمود كهربائي داخل ثانوية محمد دروز سبالة بدون تسجيل ضحايا.

كما تم تسجيل إنجراف للتربة، ببلدية بوزريعة قرب الملعب البلدي.

ولاية بومرداس:

تم القيام في هذه الولاية، بعدة عمليات امتصاص مياه الامطار داخل المنازل وبعض المنشآت والمرافق.

وتمت هذه التدخلات بكل من بلديات ثنية، وقورصو، أولاد هداج، وحمادي،شعبة العامر،وبرج منايل بدون خسائر.

ولاية تيزي وزو:

قامت فرق الحماية المدنية، بعدة عمليات امتصاص مياه الأمطار داخل المنازل وبعض المنشآت والمرافق.

وتمت هذه التدخلات ببلديات ايت يحي موسى، وذراع بن خدة، وبني دوالة، وياكورن، وبوزقن.

كما تم تسجيل طريقين بلديين مغلقين بقرية الساحل، و قرية بوبشير الواقعة ببلدية بوزقن. و3 انهيارات جدران تم معاينتهم من طرف مصالح الحماية على مستوى بلديات ازفون، ورجانة، وذراع الميزان بدون تسجيل ضحايا.

أما ولاية البليدة، فشهدت عدة عمليات امتصاص مياه الأمطار داخل المنازل وبعض المنشآت والمرافق. كما تمت هذه العمليات، في كل من بلديات الشبلي، والأربعاء، والعفرون، ومفتاح، بدون تسجيل خسائر.

وبولاية تيبازة، تم القيام بعمليات امتصاص لمياه الأمطار على مستوى حقل الرماية ببلدية تيبازة.

شبكة الطرقات الولائية المقطوعة بسبب الأمطار :

الطريق الوطني رقم 12 مقطوع بالمكان المسمى بني سيفي بلدية ذراع بن خدة.

بالإضافة إلى الطريق الولائي رقم 100 مغلق في مقطعه ببلدية بني دوالة.

وكذا الطريق الوطني رقم 42 صعب المسلك على اثر ركود مياه الامطار باتجاه العفرون.

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