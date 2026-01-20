هذا ما خلفته التقلبات الجوية حتى الساعة 7:30

سجلت وحدات الحماية المدنية عدة تدخلات اليوم الثلاثاء بسبب التقلبات الجوية الأخيرة في عدة ولايات من الوطن على الساعة 7:30.

ففي ولاية غليزان، تم إخراج شاحنة عالقة بطريق الوزن الثقيل. بالمكان المسمى الصافور على متنها سائق، وهو في حالة جيدة.

وإخراج سيارة عالقة على متنها 3 أشخاص على مستوى طريق الوزن الثقيل. بالمكان المسمى المغان، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

كما تم إخراج سيارة عالقة على متنها شخص، بحي 1026 مسكن إثر تساقط الأمطار .

وتم إمتصاص مياه الأمطار المتراكمة إثر تساقط الأمطار بكل من الأماكن حي البرمادي، -حي شادلي. - حي حمو، -حي الطوب،- حي دلاس،-حي الإنتصار، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وفي بلدية المطمر، تم اخراج سيارة عالقة بالطريق الوطني رقم 04 كان على متنها سائق ،وهو في حالة جيدة. وببلدية وادي الجمعة تم إمتصاص مياه الأمطار المتراكمة من داخل مسكن بالقرية الفلاحية. إثر تساقط الأمطار، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

كما تم إمتصاص مياه الأمطار المتراكمة من داخل مسكن بالمكان المسمى دوار أولاد زكري بلدية بني زنطيس.

وفي ولاية الأغواط، تم إخراج سيارة عالقة في الأوحال ،كان على متنها 3 أشخاص إثر إرتفاع منسوب مياه وادي مزي. بالمكان المسمى منطقة الحمدة، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وبولاية تيارت، تم إمتصاص مياه الأمطار المتراكمة، من داخل مسكنين بالمكان المسمى حي كرمان و الجفاف. دون تسجيل أي خسائر بشرية.

