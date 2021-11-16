هذا ما خلفته الثلوج والأمطار بوسط وغرب البلاد

قامت وحدات الحماية المدنية، بعدة تدخلات، على إثر التقلبات الجوية الأخيرة من ثلوج وأمطار والتي مست عدة ولايات من الوطن.

وكشف بيان لمديرية الوقاية، التابعة للمديرية العامة للحماية المدنية، عن تدخلات وحدات الحماية المدنية على مستوى ولايات الجزائر، والشلف، وعين الدفلى، البليدة، والبويرة.

ولاية البويرة:

تم تسجيل طريق مغلق ببلدية الأصنام، ويتعلق الأمر بالطريق الوطني رقم 33.

الطريق مغلق على مستوى منطقة أسيول، أين تم إبعاد سيارتين عالقتين بسبب الثلوج دون تسجيل أي خسائر.

ولاية الجزائر:

تم تسجيل انجراف للتربة بلدية الجزائر الوسطى، بالقرب من محطة البنزين بالمكان المسمى سويداني بوجمعة

ولم يخلف هذا الحادث، أي خسائر بشرية أو مادية، حسب ذات المصادر.

كما تم تسجيل انجراف للتربة ببلدية بوزريعة، بالقرب من مسكن فوضوي بالمكان المسمى المقام الجميل.

ولم يخلف هذا الحادث، أي خسائر بشرية أو مادية، حسب ذات المصادر.

وفي بلدية بولوغين، تم تسجيل إنجراف التربة داخل موقف السيارات تابع للحي السكني بالمكان المسمى 141 شارع القنصلية بولوغين.

كما تدخلت فرق الحماية المدنية، ببلدية رويبة، لإمتصاص المياه بمنزل بالمكان المسمى حي الشريفية.

وفي بلدية روبية، تم امتصاص المياه بمنزل بالمكان المسمي حي الشريفية.

كما تم إمتصاص المياه من داخل بناية بشـارع رابـح بـيـساس، في بلديـة باب الوادي.

ولاية البليدة:

تم امتصاص المياه بمنزل بالمكان المسمى شارع مختیش، ببلدية البليدة.

كما تم امتصاص المياه من منزل لالمكان المسمى حي مارطان.

ولاية الشلف:

تم إمتصاص ميـاه مـن قـبـو متوسطة لطرش زيـان، في بلديـة أبو الحسن.

ولاية عين الدفلى:

تم امتصاص ميـاه مـن مـنزل بشارع مـحـمـد بـركان بحي الصوامع، ببلديـة خميس مليانة.

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