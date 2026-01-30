هذا ما خلفته الرياح الشديدة حتى صباح الجمعة

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، عن الحالة العامة إثر التقلبات الجوية، إلى غاية الساعة السابعة من صباح اليوم الجمعة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تم تسجيل بولاية تيسمسيلت، سقوط شجرة وعمود إنارة، ببلدية لرجام، دون تسجيل خسائر بشرية.

وفي العاصمة، تم تسجيل نهيار جزئي لجدار غرفة بالطابق الأرضي لمسكن بشارع صالح باي، ببلدية القصبة، دون تسجيل خسائر بشرية.

وببلدية درارية، تم تسجيل حدوث تشققات بجدار بسبب سقوط شجرة، دون تسجيل خسائر بشرية.

كما تم تسجيل سقوط شجرة على كوابل كهربائية داخل معهد الفلاحة، ببلدية هراوة، دون تسجيل خسائر بشرية.

وفي بلدية الشراقة، سقطت شجرة بالمدخل الرئيسي لغابة بوشاوي، دون تسجيل خسائر بشرية.

فيما تم تسجيل سقوط 4 أشجار وعمود إنارة عبر مختلف الأماكن، ببلديات العاشور، وبوروبة، وبئر خادم، وجسر قسنطينة، دون تسجيل خسائر بشرية.

كما تم بولاية بومرداس، تسجيل سقوط 3 أشجار و3 أعمدة كهربائية، ببلديات سي مصطفى، والثنية، وبني عمران، وزموري، وسيدي داود، وبرج منايل، دون تسجيل خسائر بشرية.