هذا ما خلفته الهزة الأرضية التي ضربت ولاية قالمة

لم تشهد الهزة الأرضية التي وقعت عصر اليوم الخميس، بقالمة والتي بلغت شدتها 4.8 على سلم ريشتر، أية خسائر في الأرواح بإستثاء بعض الخسائر المادية الطفيفة المتمثلة في تشققات على مستوى الجدران والمنازل.

وحسب ما كشفته عنه مصالح الحماية المدنية في بيان لها، فإن الخسائر تمثلت فيما يلي:

بلدية هواري بومدين:- تسجيل حالات هلع وفزع في وسط تلاميذ متوسطة هواري بومدين مما ادى الى اغماء ثلاثة منهم.

-تشقق الجدران عمارتين بحي علامة محمد دون تسجيل خسائر بشرية.

بلدية حمام الدباغ :- سقوط ادرج لمنزل قديم دون تسجيل خسائر بشرية

– سقوط جدار منزل بحي 40 مسكن دون تسجيل خسائر بشرية.

وللإشارة، فإن الهزة تم تسجيلها في حدود الساعة 15:33، وحدّد مركزها بـ8 كم جنوب غرب قالمة.