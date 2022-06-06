هذا ما دار بين أنيس رحماني والقاضي خلال محاكمته

كشفت محاكمة الصحافي محمد مقدم المعروف إعلاميا أنيس رحماني، اليوم، بمحكمة سيدي امحمد، عن جملة من المفاجآت في قضية تهريب وتبييض الاموال المتابع بها.

وخلال المحاكمة أكد الصحافي أنيس رحماني على أن كل اعماله مشروعة وقانونية حيث جرت أطوار المحاكمة كمايلي:

محمد مقدم: سيدي القاضي اريد ان اوضح لك الامر وارجوك اعطيني زوج ثواني لتوضح الامر باعتباري مسير لاربع شركات اطلب من الادارة طلب للحصول على قطعة ارض وهذه ادارة مانقدرش شكل شركة متبعها بالتفاصيل.

القاضي: هل اللجنة الولائية اجتمعت لدراسة الملف؟ تفضل اكمل.

محمد مقدم : سيدي القاضي بالنسبة للمشروع قطعة ارض كانت عند خواص واشتريتها ، وعملت طلب ومدير الصناعة و المناجم قدم شهادته للسيد قاضي التحقيق و يقول في المحضر انني لم اقدم ملف تقني او دراسة تقنية وهذا الكلام لا اساس له من الصحة.

القاضي: الدراسة التقنية ماهي أوضح لنا؟ ماذا كانت رغبتكم والهدف الأساسي للمشروع هل انشاء استوديو او مقر للاشهار اوماذا؟

محمد مقدم. سيدي القاضي ستوديو

القاضي: الطلب الذي قدمتموه هل حددتم قطعة أرض ام الطلب كان عام؟

محمد مقدم : المشروع عنده علاقة بانجاز ستوديوهات بمواصفات دولية و حنا في الحزائر معندناش عيب انه في الجزائر يتم التصوير في اماكن غير ملائمة.

القاضي: متى امضيتم على عقد الامتياز هل في سنة 2018؟

محمد مقدم : نعم تم انجاز الاستوديوهات بنسة 80 بالمئة في سنة 2018.

القاضي: رسالة الشكر والعرفان شكرت الدولة الجزائرية؟ لمن كانت موجهة هل كانت من باب المجاملة الإدارية من مجمع النهار؟

محمد مقدم : رسالة شكر و عرفان ابعتها لمجاملة ادارية فقط و هي اربعة ايام قبل شهر رمضان ثم بسرعة المتهم في سرد ما جاء في الرسالة بخصوص اثنين من اكبر الاستديوهات.

القاضي :شكرا واضح ” خلاص” وكيل الجمهورية يسألك مازال هو أنا كملت معك.

محمد مقدم: كل الوثائق و الادلة و البراهين راهي عندكم.

الوكيل: العقد المبرم مع مجمع طحكوت بين من ومن كان وحدد الاطراف.

محمد مقدم: مع السيد رشيد طحكوت بصفتي مسير شركة النهار تيفي و ساتكوم.

الوكيل: انت مقدم محمد صرحت أن الغاية من او المصلحة كانت واحدة لو كانت المصلحة واحدة ماهو الغرض من انشاء كل هذه الشركات، لماذا لم يتم تاسيس شركة واحدة متعددة المهامّ ؟ بصفتكم مدير قناة النهارtv,وشركة الاثير، وشركة big yacine.

القاضي: يوجد شيك واحد بقيمة 500 مليون لحساب مقدم هل تنكر ام تعترف، هل بينكما دين؟

محمد مقدم : نعم سيدي الوكيل بالنسبة للشركات فيه شركة لم أؤسسها وهي جريدة الشباك الرياضية سنة 2002 وهي قديمة قبل الاثير و كل شركة لها محاسبة و لها الذمة المالية و حتى لكي تكون محاسبة خاصة بها تكون صحيحة و بالنسبة ساتكوم اشتريناها سنة 2009 وشركة النهار لما تحصلنا على الاعتماد لكي ننجح الاستثمار و نوضح الذمة المالية و تسهل من مصلحة الضرائب و كل تلك الشركات مؤسسات اعلامية يجمعها الاعلام.