هذا ما دار في الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الليبي

أجرى وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، أمس الأربعاء مكالمة هاتفية مع نظيره الليبي،محمد طاهر سيالة.

وحسب بيان وزارة الخارجية، اليوم الخميس، فقد أبدى وزير الخارجية، تضامن الجزائر التام والكامل مع الشعب الليبي.

كما أحاطه علما، بدعوة الجزائر، كل من مصر وتونس، لعقد اجتماع عاجل للثلاثية المكونة من دول الجوار.

وأبلغ بوقادوم، نظيره الليبي، انشغال الجزائر الكبير حيال الأخطار المحدقة بليبيا والمنطقة، جراء التدهور الخطير للأوضاع الأمنية في هذا البلد الشقيق.

وجدد دعوة الجزائر لكافة الأطراف الليبية، بضبط النفس وتغليب لغة الحوار والمصالحة.

وحسب بيان الوزارة، يأتي هذا في إطار الجهود التي تبذلها الجزائر، للإسهام في وقف التصعيد العسكري في ليبيا.

بدوره أثنى وزير الخارجية الليبي على الجهود الجزائرية للمساهمة في تجاوز الأوضاع الصعبة التي تمر بها بلاده.

وأعرب عن عرفان ليبيا، حكومة وشعبا، للجزائر، على مواقفها الثابتة وتضامنها الدائم”.