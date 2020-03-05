هذا ما دار في اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية بوفد حركة الإصلاح الوطني

قدّم رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، اليوم الخميس، لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، جملة من المقترحات المتعلقة بالتعديل الدستوري.

يأتي هذا في تصريح إعلامي للمكتب الوطني لحركة الإصلاح، بخصوص مشاركة قيادتها بالمشاورات التي يجريها رئيس الجمهورية، حول تعديل الدستور.

وأشار التصريح الإعلامي أن رئيس الحركة، فيلالي غويني، سلم لرئيس الجمهورية، مذكرة تتضمن مقترحات الحركة بشأن التعديل الدستوري.

وحسب التصريح، فقد استمع الوفد، لرؤية رئيس الجمهورية، بخصوص أولويات المرحلة المقبلة، مبرزا التّحسن التدريجي للشؤون العامة في البلاد، ومقتضيات الجمهورية الجديدة .

كما اطلعت الحركة على التطورات الحاصلة مغاربيا، والعودة القوية للديبلوماسية الجزائرية، وحضورها بمختلف الملفات، خاصة بدول الجوار بالتضامن العربي والاسلامي.